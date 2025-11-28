Nexperia-krisen fortsätter

I ett öppet brev publicerat på Nexperias hemsida skriver den nederländska ledningen att de inte fått några meningsfulla svar på sina email, telefonsamtal och förslag på möten med sina kinesiska motparter. Att den nederländska staten drog tillbaka sin tvångsadministration förra veckan har uppenbarligen inte lett till att leveranserna från den kinesiska kapslingsfabriken kommit igång igen.

Denna situation kan inte fortsätta. Vi uppmanar därför ledningen för Nexperias enheter i Kina att omedelbart ta steg mot strukturerade förhandlingar för att hantera följande:

Återställande av leveranskedjan.

Återupprätta förutsägbara och etablerade leveransflöden utan dröjsmål, inklusive produktionsplanering, leveransscheman och transparent operativ styrning.

Som nästa steg bör vi ta upp frågor kring anpassning till bolagsstyrningen, så att vi kan återuppta verksamheten inom ramen för det etablerade styrningsramverket, interna avtal och i enlighet med lagliga instruktioner från Nexperia B.V:s globala ledning.

För att undvika att vi behöver kommunicera via offentliga uttalanden och via våra kunder, vill vi återigen betona vår vilja att föra en direkt dialog med er via e-post eller genom en neutral, professionell tredje parts medlare för att säkerställa strukturerade förhandlingar.

Vi förväntar oss ett snabbt och substantiellt svar.

Det var den 30 september som den nederländska regeringen tog kontroll över Nexperia med hänvisning till den ytterst sällan använda lagen om varors tillgänglighet (Goods Availability Act).

Redan den 4 oktober svarade Kina med att stoppa exporten av kapslade komponenter vilket snabbt ledde till brist och därmed även risk för att bland annat den europeiska bilindustrin skulle tvingas minska produktionen.

Större delen av Nexperias enkla kretsar tillverkas i halvledarfabriker i England och Tyskland men runt 70 procent av kapslingen sker i Kina.

Nexperia sålde för cirka två miljarder dollar i fjol och tillverkar runt 110 miljarder komponenter per år inklusive enkel logik, analogt, MOSFET:ar och dioder.

En normal bil innehåller exempelvis mellan 400 och 500 komponenter från Nexperia medan det i en mobiltelefon finns runt åtta.

När leveranserna ströps uppstod väldigt snabbt störningar i produktionen. Särskilt fordonsindustrin har påverkats.