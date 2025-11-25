Esperantos multikärna blir öppen källkod

Amerikanska Esperantos multikärna blir öppen källkod efter att IP:n köpts och befriats av San Francisco-baserade Ainekko.

Den tidigaste träffen för Esperanto i Elektroniktidningens arkiv är från 2017. Chipveteranen Dave Ditzel designade Minion och Maxion för AI och andra högprestandaberärkningar, på den färska öppna arkitekturen Risc V.

Och nu blir alltså även processorn öppen, inklusive RTL, referensdesigner, mjukvarustack, emulator och utvecklingsverktyg.

Affärsmodellen för Ainekko blir att sälja designtjänster.

Företaget arbetar även med en egen implementering: en 256-kärna. Den distribuerade AI-inferensmotor som är Ainekkos tidigare produkt ska optimeras mot 256-kärnan – det var faktiskt detta som var Ainekkos första plan. Men det slutade alltså med att Ainekko köpte hela designen

Chipet kommer att hamna på ett prototypkort. Vill du testa kan du redan nu köra den på emulator i molnet. En åttkärna med 16 Mbyte är på väg till en shuttle-wafer hos TSMC.

Det pågår ett projekt att portera det öppna videoverktyget FFmpeg till chipet. Andra experimenterar med att använda det för öppen datorgrafik. Ytterligare andra vill använda det som ett strömsnålt generellt edge-chip.

Tanya

Dadasheva

– Vi ser även ett stort intresse från akademin, berättar medgrundaren Tanya Dadasheva.

EE Times har pratat med Esperanto.