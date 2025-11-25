JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Esperantos multikärna blir öppen källkod

Esperantos multikärna blir öppen källkod

Amerikanska Esperantos multikärna blir öppen källkod efter att IP:n köpts och befriats av San Francisco-baserade Ainekko.

Den tidigaste träffen för Esperanto i Elektroniktidningens arkiv är från 2017. Chipveteranen Dave Ditzel designade Minion och Maxion för AI och andra högprestandaberärkningar, på den färska öppna arkitekturen Risc V.

Och nu blir alltså även processorn öppen, inklusive RTL, referensdesigner, mjukvarustack, emulator och utvecklingsverktyg.

Affärsmodellen för Ainekko blir att sälja designtjänster. 

Företaget arbetar även med en egen implementering: en 256-kärna. Den distribuerade AI-inferensmotor som är Ainekkos tidigare produkt ska optimeras mot 256-kärnan – det var faktiskt detta som var Ainekkos första plan. Men det slutade alltså med att Ainekko köpte hela designen

Chipet kommer att hamna på ett prototypkort. Vill du testa kan du redan nu köra den på emulator i molnet. En åttkärna med 16 Mbyte är på väg till en shuttle-wafer hos TSMC.

Det pågår ett projekt att portera det öppna videoverktyget FFmpeg till chipet. Andra experimenterar med att använda det för öppen datorgrafik. Ytterligare andra vill använda det som ett strömsnålt generellt edge-chip.

Tanya
Dadasheva

– Vi ser även ett stort intresse från akademin, berättar medgrundaren Tanya Dadasheva.

EE Times har pratat med Esperanto.

 

 
48 49 # Comsol (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Elektronikreparatören: Överslag, fukt och smuts är kortens värsta fiender
25 nov 2025 01:17 - Mats Udikas
Elektronikreparatören: Överslag, fukt och smuts är kortens värsta fiender

Gävleföretaget Tricom, eller Lagakretskort som de är kända som på nätet, satsade för några år sedan fullt ut på elektronikreparationer. Idag är verkstaden mer än fullbelagd.

REPORTAGELäs mer...
Svensk Elektronik har flyttat
25 nov 2025 07:24 - Per Henricsson
Svensk Elektronik har flyttat

I början av året bestämde sig Teknikföretagen för att inte längre husera branschföreningar utan istället fokusera på den egna verksamheten. Branschföreningen Svensk Elektronik har nu hittat ett nytt hem i Näringslivets Hus, bara två kvarter från dagens adress.

NyheterLäs mer...
Esperantos multikärna blir öppen källkod
25 nov 2025 08:11 - Jan Tångring
Esperantos multikärna blir öppen källkod

Amerikanska Esperantos multikärna blir öppen källkod efter att IP:n köpts och befriats av San Francisco-baserade Ainekko.

ProduktLäs mer...
Räddar ostämda kvantchip
24 nov 2025 11:20 - Per Henricsson
Räddar ostämda kvantchip

Varje qubit på kvantchipet kan ses som en sträng på ett instrument som måste träffa sin exakta ton. Det räcker med en enda falsk ton för att förstöra hela ackordet. Göteborgsbolaget Arkeon säger sig ha löst problemet och tar nu in pengar från Chalmers Ventures.

NyheterLäs mer...
Brittisk krets får tjeckisk Riscfemma
24 nov 2025 09:55 - Jan Tångring

Brittiska  Ensilica ska använda tjeckiska Codasips Risc V-cpu-familj 700 i kvantsäkra mikrokontrollrar. 700-familjen använder minnessäkerhetstekniken Cheri.

NyheterLäs mer...
Svensk el i amerikansk väg
24 nov 2025 08:21 - Jan Tångring
Svensk el i amerikansk väg

Rise och Elonroad deltar i en amerikansk studie om elektrifierade vägbanor. Motorvägen Pennsylvania Turnpike ska få Elonroads konduktiva elskena i vägbanan.

NyheterLäs mer...
PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer
24 nov 2025 05:04 - Per Henricsson
PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer

Vid starten år 2020 fokuserade uppstartsföretaget Westra Materials i Norrköping – tidigare n-Ink – på tryckt elektronik. Numera är det kondensatorer och batterier som gäller. Skiftet beror på att tryckt elektronik fortfarande är en nischmarknad medan marknaderna för kondensatorer och batterier har stora behov av bättre och PFAS-fria alternativ till dagens ledande polymerer.

REPORTAGELäs mer...
21 nov 2025 15:59 - Veijo Ojanperä
Vad ingen sade högt på Slush: Krig är bra för affärerna

Vad ingen sade högt på Slush:
Krig är bra för affärerna
Veijo Ojanperä på vår finska systerpublikation etn.fi rapporterar från den årliga startuppmässan Slush i Helsingfors.

AnalysLäs mer...
ADI: Designa mönsterkort med analoga och digitala signaler
21 nov 2025 15:48 - May Anne Porley och Kevin Chesser, Analog Devices
ADI: Designa mönsterkort med analoga och digitala signaler

Att designa mönsterkort med både analoga och digitala signaler kräver grundläggande förståelse av bägge domänerna för att minimera – helst förhindra – störningar av signalerna.

Technical PapersLäs mer...
Så bluffar USA om sina superdatorer
21 nov 2025 15:50 - Jan Tångring

Det är november och organisationen Top500 släpper sin halvårsrapport  om ”världens snabbaste superdatorer”. Listan ljuger och branschen vet det. Elektroniktidningen försöker sätta ihop den sanna listan.

NyheterLäs mer...
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö
21 nov 2025 08:05 - Per Henricsson
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som nu lanserar en utvecklingsmiljö som ska göra att även mindre företag kan designa avancerad fordon med navmotorer.

ProduktLäs mer...
Tvåkanaligt labbaggregat
21 nov 2025 08:03 - Per Henricsson
Tvåkanaligt labbaggregat

NGT3600 är ett rackmonterat labbaggregat för utveckling och test av kraftsystem och batteridrivna produkter. Serien ingår i Rohde & Schwarz familj med enklare produkter kallade Essentials.

ProduktLäs mer...
AI-gudfader lämnar Meta
20 nov 2025 12:39 - Jan Tångring
AI-gudfader lämnar Meta

Metas nuvarande AI-chef Yann LeCun, lämnar Meta för att ägna sig åt alternativa algoritmer kring AI i ett eget företag.

NyheterLäs mer...
Nederländsk språkexpert köper amerikansk
20 nov 2025 10:47 - Jan Tångring

Kompilatorexperten Solid Sands köper anrika kollegan Plum Hall, som testade C-kompilatorer redan innan det ens fanns en standard. Köpet ska göra det möjligt för dem att snabbare få ut nya innovationer på marknaden.

NyheterLäs mer...
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare
20 nov 2025 10:48 - Per Henricsson
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Den 29 januari arrangeras en heldagskonferens för elektroniktillverkare på Semiconductor Arena i Kista. Du får ta del av den senaste teknikutvecklingen, delta i workshoppar, kika in i Sveriges största testbädd för nanoteknik och hämta inspiration från elektronikföretag som har påbörjat sin förbättringsresa.

NyheterLäs mer...
Kitron köper Deltanordic
20 nov 2025 08:43 - Per Henricsson
Kitron köper Deltanordic

Norska kontraktstillverkaren Kitron förvärvar svenska Deltanordic som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder. Köpeskillingen kan bli upp till 1,255 miljarder kronor.

NyheterLäs mer...
Prisas för uppkopplade tåg och bussar
20 nov 2025 08:28 - Per Henricsson
Prisas för uppkopplade tåg och bussar

Polhemspriset går i år till Mats Karlsson, teknisk chef och en av grundarna av Göteborgsföretaget Icomera. Bolaget utvecklar wifi-lösningar till tåg och bussar som aggregerar flera länkar för att skapa bättre täckning och effektivitet.

NyheterLäs mer...
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs
19 nov 2025 15:24 - Per Henricsson
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs

Den 4 juni berättade kanadensiska Brookfield om planerna på ett datacenter i Strängnäs för 95 miljarder kronor. Fonden sjösatte idag ett program på närmare 1000 miljarder kronor för AI-infrastruktur runt om i världen där datacentret i Strängnäs för 95 miljarder kronor ingår, skriver Dagens Industri.

NyheterLäs mer...
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia
19 nov 2025 13:23 - Per Henricsson
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia

Precis som förutspått blev den nederländska regeringen tvungen att backa och ge upp kontrollen över Nexperia. Nyheten bekräftas av ett pressmeddelande som beskriver det som en goodwillåtgärd.

NyheterLäs mer...
ST har världens största AI-modell-zoo
19 nov 2025 11:48 - Jan Tångring
ST har världens största AI-modell-zoo

ST Microelectronics räknar till inte mindre än 140 olika AI-modeller i utbudet av mjukvara för sina styrkretsar. Det är enligt ST världens största ”AI-modell-zoo”.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)