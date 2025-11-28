Nominerad: Ögonanalysen som avslöjar rattfylla

Det är visserligen en månad kvar till nästa års CES i Las Vegas men redan nu är det klart att Göteborgsbaserade Smart Eye nominerats till innovationspriset för sin ögonföljningsteknik som avslöjar rattfylla.

Du behöver inte blåsa, kameran som annars studerar dina ögon för att se om du håller på att bli trött eller är distraherad kan också se om du är berusad. Smart Eye anser att funktionen är färdig att lansera kommersiellt som en del av dess förarövervakningssystem. Den har utsetts till Innovation Awards Honoree på CES-mässan i januari.

Funktionen, som använder samma kamera och hårdvara som övriga förarövervakningsfunktioner, analyserar kontinuerligt små förändringar i ögonen och ögonlockens rörelser för att identifiera tecken på påverkan. Tekniken bygger på en beteendebaserad metod som tränats på verkliga kördata insamlade från kontrollerade berusningsstudier.

Smart Eye uppger dock inte vilken berusningsnivå som krävs för att algoritmen ska larma.