Konfigurerar ditt nästa nätaggregat

Den nya webbaserade konfiguratorn som distributören Digikey lanserar ska göra det enkelt att välja parametrar som antal utgångar, spänning och ström, och därefter generera en skräddarsydd lösning. När konfigurationen är klar sätts nätaggregatet ihop och skickas inom några dagar.

Verktyget ligger på Digikeys webbsida och vid start finns en leverantör, irländska Vox Powers, med de två serierna NEVO+ och VCCM. NEVO+ har hög effekt i kompakt format med stor flexibilitet, medan VCCM ger robust och tyst drift utan behov av aktiv kylning.

Båda serierna passar system som kräver 600–1200 W, modularitet och flera isolerade utgångar för medicinteknik, testutrustning, telekom, industri och system med många olika spänningsnivåer.