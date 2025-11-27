Finska kvantbolaget bygger ut fabriken för 440 miljoner kronor

IQM Quantum Computers satsar över 40 miljoner euro på att bygga ut sin produktionsanläggning i Espoo utanför Helsingfors. Investeringen ska snabba på utveckling, tillverkning och testning av företagets kvantprocessorer samt montering av kompletta kvantdatorsystem.

Utbyggnaden är en del av företagets nyligen genomförda B-runda som fyllde på kassan med drygt 300 miljoner dollar. Den nya anläggningen får en yta på cirka 8 000 kvadratmeter och inkluderar nästan dubbelt så stor renrumsyta och ett större kvantdatacenter. Samtidigt fördubblas monteringskapaciteten, vilket gör det möjligt att producera mer än 30 supraledande kvantdatorer per år.

IQM investerar också i ny renrumsutrustning som ska stödja bolagets plan att nå feltolerant kvantberäkning till 2030.

– Den här satsningen skapar en av världens mest avancerade produktionsanläggningar för kvantdatorer, säger Pasi Kivinen, operativ chef på IQM i ett pressmeddelande.