Utvärderingskort för budget-FPGA

I mars 2024 presenterade AMD en ny generation av sin enklaste FPGA. I juni startade volymproduktionen av Spartan Ultrascale+ och nu finns ett utvärderingskort.

Medan dåvarande Xilinx, idag AMD, flyttat Virtex och Kintex till allt bättre processnoder blev Spartan kvar på 28 nm. Motiveringen var att nya processnoder inte sänker tillverkningskostnaden och därmed fanns det ingen anledning att ta steget med Spartan.

I mars 2024 kom till slut nyheten att Spartan skulle ta klivet till 16 nm vilket ger 30 procent lägre effektförbrukning i Spartan Ultrascale+ jämfört med föregångaren Spartan 7. I varje fall om man räknar in de hårda block som finns för transceivrar och minneshantering.

Vidare är det gott om generella in- och utgångar i förhållande till antalet logikceller.

Spartan Ultrascale+ kommer i nio modeller med 11k till 218k logikceller. De tre minsta, SU10P, SU25P och SU35P, är nu i volymproduktion och AMD släpper nu ett utvärderingskort för den sistnämnda.

Självklart fungerar den mjuka och svenskutvecklade processorkärnan Microblaze på den nya generationen av Spartan som också fått stöd för gränssnittet HyperBus. Det behövs för att kunna använda RAM-minnen av typen HyperRAM.

Minnet utvecklades av dåvarande Cypress men stöds numera av många tillverkare av styrkretsar och är ett kompakt och snabbskyfflande alternativ till traditionella pseudo-SRAM i energisnåla IoT-tillämpningar där utrymmet är begränsat men det krävs ett externt RAM.

Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 Evaluation Kit kostar 229 dollar och stöds av AMD:s utvecklingsverktyg Vivado Design Suite och Vitis Unified Software Platform.