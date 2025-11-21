JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som nu lanserar en utvecklingsmiljö som ska göra att även mindre företag kan designa avancerad fordon med navmotorer.

I början av året släppte Donut Lab en ny generation av sin navmotor med högre vridmoment samtidigt som vikt och energiförbrukning bantats. 

Motorn, som fyndigt döpts till Donut Motor, finns i fem modeller för att passa olika typer av fordon även om den ursprungligen togs fram för motorcyklar, vilket är fokus för moderbolaget Verge Motorcycles.

Enligt bolaget har Donutmotorn marknadens högsta vridmoment och effekttäthet.

Nu släpper bolaget en gratis mjukvaruplattform som ska underlätta utvecklingen av fordon med företagets navmotor. Den heter DonutOS och samlar hela arbetsflödet, vilket enligt företaget gör det möjligt att designa, simulera, validera och förbereda fordonsbeteende innan det finns en hårdvara.

– Målet är att hjälpa mindre mobilitetsföretag att röra sig snabbare, även när de inte har samma resurser som de stora originaltillverkarna, säger företagets vd Marko Lehtimäki i ett pressmeddelande.

Som en del av lanseringen har Donut Lab introducerat Global Innovators Program, som ger nystartade elfordonsföretag tidig tillgång till ny teknik, inklusive DonutOS, tillsammans med skräddarsytt tekniskt stöd och förmånliga priser vid låga volymer.

Den allmänna tillgängligheten på DonutOS tillkännages senare.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö
21 nov 2025 08:05 - Per Henricsson
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som nu lanserar en utvecklingsmiljö som ska göra att även mindre företag kan designa avancerad fordon med navmotorer.

ProduktLäs mer...
Tvåkanaligt labbaggregat
21 nov 2025 08:03 - Per Henricsson
Tvåkanaligt labbaggregat

NGT3600 är ett rackmonterat labbaggregat för utveckling och test av kraftsystem och batteridrivna produkter. Serien ingår i Rohde & Schwarz familj med enklare produkter kallade Essentials.

ProduktLäs mer...
AI-gudfader lämnar Meta
20 nov 2025 12:39 - Jan Tångring
AI-gudfader lämnar Meta

Metas nuvarande AI-chef Yann LeCun, lämnar Meta för att ägna sig åt alternativa algoritmer kring AI i ett eget företag.

NyheterLäs mer...
Nederländsk språkexpert köper amerikansk
20 nov 2025 10:47 - Jan Tångring

Kompilatorexperten Solid Sands köper anrika kollegan Plum Hall, som testade C-kompilatorer redan innan det ens fanns en standard. Köpet ska göra det möjligt för dem att snabbare få ut nya innovationer på marknaden.

NyheterLäs mer...
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare
20 nov 2025 10:48 - Per Henricsson
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Den 29 januari arrangeras en heldagskonferens för elektroniktillverkare på Semiconductor Arena i Kista. Du får ta del av den senaste teknikutvecklingen, delta i workshoppar, kika in i Sveriges största testbädd för nanoteknik och hämta inspiration från elektronikföretag som har påbörjat sin förbättringsresa.

NyheterLäs mer...
Kitron köper Deltanordic
20 nov 2025 08:43 - Per Henricsson
Kitron köper Deltanordic

Norska kontraktstillverkaren Kitron förvärvar svenska Deltanordic som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder. Köpeskillingen kan bli upp till 1,255 miljarder kronor.

NyheterLäs mer...
Prisas för uppkopplade tåg och bussar
20 nov 2025 08:28 - Per Henricsson
Prisas för uppkopplade tåg och bussar

Polhemspriset går i år till Mats Karlsson, teknisk chef och en av grundarna av Göteborgsföretaget Icomera. Bolaget utvecklar wifi-lösningar till tåg och bussar som aggregerar flera länkar för att skapa bättre täckning och effektivitet.

NyheterLäs mer...
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs
19 nov 2025 15:24 - Per Henricsson
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs

Den 4 juni berättade kanadensiska Brookfield om planerna på ett datacenter i Strängnäs för 95 miljarder kronor. Fonden sjösatte idag ett program på närmare 1000 miljarder kronor för AI-infrastruktur runt om i världen där datacentret i Strängnäs för 95 miljarder kronor ingår, skriver Dagens Industri.

NyheterLäs mer...
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia
19 nov 2025 13:23 - Per Henricsson
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia

Precis som förutspått blev den nederländska regeringen tvungen att backa och ge upp kontrollen över Nexperia. Nyheten bekräftas av ett pressmeddelande som beskriver det som en goodwillåtgärd.

NyheterLäs mer...
ST har världens största AI-modell-zoo
19 nov 2025 11:48 - Jan Tångring
ST har världens största AI-modell-zoo

ST Microelectronics räknar till inte mindre än 140 olika AI-modeller i utbudet av mjukvara för sina styrkretsar. Det är enligt ST världens största ”AI-modell-zoo”.

ProduktLäs mer...
Lundabolagets torretsning drar in 155 miljoner
19 nov 2025 05:53 - Per Henricsson
Lundabolagets torretsning drar in 155 miljoner

Alixlabs har tagit in 14,1 miljoner euro i en A-runda. Pengarna ska användas för betatestning av företagets halvledarmaskin för så kallad Atomic Layer Etching Pitch Splitting liksom utveckling av en kommersiell maskin till år 2027.

NyheterLäs mer...
Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll
19 nov 2025 05:51 - Per Henricsson
Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll

Fjärrkontrollen G32 för GoogleTV använder en solcell från svenska Epishine. Det är koreanska Ohsung Electronics som designat in solcellen som skördar energi från inomhusljuset.

NyheterLäs mer...
Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen
18 nov 2025 15:55 - Per Henricsson
Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen

Samma dag som auktionen av de sju blocken på 1800 MHz-bandet startade avslutades budgivningen. Telia och Net4mobility stod som vinnare medan Tre blev utan frekvenser. Staten får in 652 miljoner kronor för tillstånden som gäller i 27 år.

NyheterLäs mer...
Musk kund till europeisk rymdkrets
18 nov 2025 13:40 - Jan Tångring
Musk kund till europeisk rymdkrets

STM32V8 är den första styrkretsen i sin kategori som tillverkats en energisnål kisel-på-isolator-process på 18 nm. Den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk ska använde den i sitt låghöjdssatellitnät Starlink.

ProduktLäs mer...
I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet
18 nov 2025 12:03 - Per Henricsson
I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen har dragit i gång auktionen av tillstånd för delar av 1800 MHz-bandet. Målsättningen är att frekvenserna ska bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

NyheterLäs mer...
En lite vassare Arm-mikrokontroller
18 nov 2025 09:26 - Jan Tångring
En lite vassare Arm-mikrokontroller

Taiwanesiska Nuvoton släpper en mikrokontroller­serie baserad på Arm Cortex-M55 avsedd för beräkningstunga realtidssystem.  

ProduktLäs mer...
HMS köper enhet av Molex
18 nov 2025 08:57 - Per Henricsson
HMS köper enhet av Molex

Halmstadsbaserade HMS Networks köper delar av kontaktdonsbolaget Molex division Industrial Solutions för sju miljoner dollar. Affären kompletterar HMS verksamhet inom området med bland annat nätverksmastrar.

NyheterLäs mer...
En kontakt för 145 GHz
18 nov 2025 08:30 - Per Henricsson
En kontakt för 145 GHz

RPC-0.80 är en ny högfrekvenskontakt för frekvenser upp till 145 GHz från tyska Rosenberger Hochfrequenztechnik. Den tar vid där etablerade standarder som 1,00 mm och 1,85 mm närmar sig sina fysiska begränsningar.

ProduktLäs mer...
Tyska moderkort på Core Series 2
18 nov 2025 08:06 - Jan Tångring
Tyska moderkort på Core Series 2

Efter en uppdatering av BIOS kan du nu plugga in Intel Core Series 2-processorfamiuljen Bartlett Lake i ett antal ATX-, µATX- och mITX-moderkort från Kontron. 

ProduktLäs mer...
Luleå ska forska om batterier
17 nov 2025 14:06 - Per Henricsson
Luleå ska forska om batterier

Ett nytt forskningscenter vid Luleå tekniska universitet ska samla forskning, kompetens och innovation som kan ge avgörande konkurrensfördelar för europeisk batteriindustri som i dag ligger 15 år efter sina asiatiska konkurrenter.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)