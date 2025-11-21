Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som nu lanserar en utvecklingsmiljö som ska göra att även mindre företag kan designa avancerad fordon med navmotorer.

I början av året släppte Donut Lab en ny generation av sin navmotor med högre vridmoment samtidigt som vikt och energiförbrukning bantats.

Motorn, som fyndigt döpts till Donut Motor, finns i fem modeller för att passa olika typer av fordon även om den ursprungligen togs fram för motorcyklar, vilket är fokus för moderbolaget Verge Motorcycles.

Enligt bolaget har Donutmotorn marknadens högsta vridmoment och effekttäthet.

Nu släpper bolaget en gratis mjukvaruplattform som ska underlätta utvecklingen av fordon med företagets navmotor. Den heter DonutOS och samlar hela arbetsflödet, vilket enligt företaget gör det möjligt att designa, simulera, validera och förbereda fordonsbeteende innan det finns en hårdvara.

– Målet är att hjälpa mindre mobilitetsföretag att röra sig snabbare, även när de inte har samma resurser som de stora originaltillverkarna, säger företagets vd Marko Lehtimäki i ett pressmeddelande.

Som en del av lanseringen har Donut Lab introducerat Global Innovators Program, som ger nystartade elfordonsföretag tidig tillgång till ny teknik, inklusive DonutOS, tillsammans med skräddarsytt tekniskt stöd och förmånliga priser vid låga volymer.

Den allmänna tillgängligheten på DonutOS tillkännages senare.