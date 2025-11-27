Kinesisk förarlös taxi i Abu Dhabi

Efter tester med robotaxi i Abu Dhabi sedan 2021 har kinesiska Weride (WeRide) plockat bort den övervakande personalen ur taxin i ett turistområde. Det är Werides första skarpa robotaxi utanför Kina.

Tjänsten täcker till att börja med turistområdet Yas Island, en konstgjord ö. Resor bokas i Ubers app om du godkänner kategorin ”autonomous”. Weride tror att tjänsten har en chans att nå breakeven.

Om du räknar in även övervakad robotaxi täcker Ubers och Werides robotaxitjänst halva Abi Dhabis stadskärna.

WeRide har 100 robotaxibilar i Mellanöstern idag. De ska bli 500 till nästa år. Men det här är alltså första gången bilen lämnas åt sig själv utan övervakande tekniker på plats i bilen (”vehicle specialists”).

Weride, Kinas Waymo, har haft kommersiell robotaxi i drift sedan 2019 med idag tjänster på fyra orter i Kina: Guangzhou, Peking, Shanghai och Ordos.

Liksom Weride har även Waymo försiktigtvis börjat expandera utanför hemmaplan, liksom Kinas andra Waymo, Baidu.

Zürich i Schweiz ska enligt plan ha Weride-robotaxi i drift nästa år. Weride har även tillstånd att driva robotaxi i Frankrike, Belgien, USA, Singapore och Förenade Arabemiraten.

Weride kör sin egen mjukvara HPC 3.0 på Nvidias självkörningsdatorer.