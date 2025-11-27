Ser till att dina komponenter följer alla regler

Det är lätt att fokusera på det roliga, att designa elektroniken och strunta i att kolla om komponenterna uppfyller RoHS, Reach och alla andra direktiv och regler som behövs för att kunna CE-märka produkten. Uppstartbolaget Certainli vill ge dig en hjälpande hand med sin webbtjänst som gör att du slipper kostsamma omkonstruktioner, med tillhörande förseningar.

– Får du inte compliance rätt från början kan en enda komponent försena lanseringen med månader, säger Alfred Samuelson som grundade Certainli tillsammans med Johan Rågmark.

Bolaget har nyligen fyllt på kassan med fyra miljoner kronor som ska användas till att vidareutveckla och marknadsföra plattformen, men också bredda stödet för fler typer av compliancedokumentation för komponenter.

Idén till Certainli växte fram ur egna erfarenheter där framförallt Johan Rågmark i rollen som elektronikkonstruktör var frustrerad över hur mycket tid som gick åt till att jaga dokumentation, som behövdes för certifieringen.

– Han lade timmar varje vecka på att leta efter rätt certifikat och uppdaterade RoHS- och Reach-dokument. Vi insåg att det här är ett problem som många konstruktörer delar.

Alfred Samuelson har själv arbetat med elektronikutveckling, på Ericsson, men också med innovation på Ericsson Garage och en kort period under pandemin i London med investeringar i innovationsföretag.

– Jag kände att jag skulle vilja starta något eget så jag började bolla med honom och andra. Alla hade samma erfarenhet: får du inte ordning på dokumentationen från början blir det dyrt och tidskrävande att rätta till. Vi såg ett tydligt behov av ett digitalt verktyg som kan ge konstruktören kontroll tidigare i kedjan.

Att göra det manuellt kan ta flera arbetsdagar och det handlar om några hundra komponenter. Kanske en hel vecka eller mer.

I början av 2022 startade de Certainli för att automatisera uppgiften.

Till skillnad från många databaser som är beroende av att leverantörerna själva laddar upp sina dokument, söker Certainli aktivt efter data från verifierade källor på nätet.

Rent praktiskt laddar konstruktören upp sin komponentlista – en BOM. Systemet levererar sedan en översikt där man snabbt ser om någon eller några komponenter saknar uppdaterade certifikat.

– Vi länkar direkt till originalcertifikaten och kan visa att de är aktuella. Många distributörssidor innehåller utdaterad information – inte sällan saknas rätt version eller giltigt dokumentnummer. Vi brukar säga: ladda upp listan, ta en kaffe eller gör något produktivt, och när du kommer tillbaka har du resultatet.

Gör man det dessutom tidigt i designfasen är det ingen katastrof om någon komponent saknar dokumentation, det är bara att byta ut den.

När allt är på plats kan användaren ladda ner hela dokumentationen som en zip-fil och bifoga den till den tekniska fil som krävs vid CE-märkning.

– Många tror att compliance är något man gör en gång, men det är ett kontinuerligt arbete. Vår plattform hjälper till att hålla produkterna compliant även efter att de lanserats, säger Alfred.

Certifikat upphör att gälla, standarder uppdateras, och tillverkare uppdaterar sin certifiering. Certainlis plattform ger kunden notifieringar om det dyker upp vissa ändringar som påverkar produktens giltighet.

Företaget har också öppnat ett API som gör det möjligt att integrera plattformen med andra utvecklings- och inköpssystem. Ett första samarbete har startats med tyska Luminovo. Det är inriktat på elektronikinköp och produktionsflöden.

– De sökte en tillförlitlig källa för compliancedata, och vi kompletterar varandra väl. Vår ambition är att bli den naturliga infrastrukturen för uppdaterad complianceinformation.

Redan innan den nuvarande AI-vågen tog fart började Certainli utveckla metoder för att tolka och extrahera information ur tekniska dokument. I dag används AI selektivt för att läsa och analysera certifikat, datablad och tredjepartsintyg på flera språk.

– Det är egentligen ett perfekt område för maskininlärning. Dokumenten följer ofta mönster, men är ändå såpass varierade att det tar lång tid för en ingenjör att läsa igenom dem manuellt. En algoritm kan göra det snabbare och mer konsekvent, säger Alfred Samuelson.

Han understryker att kunddata aldrig används för träning.

– Vi håller alltid kundernas data helt separat och säkert. Det är ett förtroende vi är måna om att förvalta.

Kundlistan består i dag av en handfull företag, både stora industriföretag och mindre utvecklingshus. Bland dem finns DeLaval – mest känt för mjölkseparatorn – och konsultbolaget Jemac.

Tjänsten erbjuds som prenumeration för större kunder, men det finns också en pay-as-you-go-modell för mindre företag som vill testa verktyget.

– Det gör tröskeln lägre. Man kan börja med ett par projekt och sedan gå över till abonnemang när behovet växer.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

De fyra miljoner kronor som nyligen tagits in ska användas till att bygga ut stödet för fler standarder och certifikat – bland annat POP och China RoHS – samt till att stärka teamet.

– Vi växer stegvis, men fokuserat. Det handlar inte bara om att bygga fler funktioner, utan om att göra plattformen ännu snabbare, säkrare och mer träffsäker.