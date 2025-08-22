Mittuniversitetet får AI-labb

För 16 miljoner kronor ska Mittuniversitetet bygga ett nytt AI-labb. Det ska stärka både forskningsmiljön och AI-utbildningarna.

Mattias

O’Nils

– Det är en strategisk investering i vår framtida kompetensförsörjning, och vi stärker samtidigt vår förmåga att samverka med regionens företag inom AI, säger Mattias O’Nils, professor vid Mittuniversitetet och projektledare för Digilab (”DigiLab”).

Universitetet startar två nya AI-utbildningar i höst: "Automation med AI" och "Tillämpad AI".

Det nya AI-labbet byggs av GPU-servrar integrerade med resurser för edge computing. Systemet är helt lokalt och fristående från externa molntjänster. All hårdvara – från datorkraft och grafikprocessorer till minnes- och lagringsresurser – finns inom Mittuniversitetets egen infrastruktur.

– Närheten till både forskare och företag gör att vi kan korta utvecklingscyklerna, samtidigt som vi kan arbeta med edge computing och hantera data med högre krav på säkerhet och integritet och det känns väldigt aktuellt i dessa tider, säger Mattias O'Nils.

Teknisk partner är Sundsvallsbolaget GDM Konsult. Det ansvarar för att konfigurera den nya infrastrukturen och utveckla användarstöd för forskare och externa samverkansparter.

Uppbyggnaden av den nya labbmiljön inleds under hösten och integreras i forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate).

– Vårt nya AI-labb blir även första steget mot ett större forskningslabb för STC:s verksamhet inom AI och IoT. På sikt vill vi bygga ett helt nytt hus där vi samlar all labbverksamhet för avancerad forskning, utbildning och samverkan mellan akademi, industri och offentlig sektor – något som kan bli en regional nod för framtidens digitala teknik, säger Mattias O´Nils.

Av investeringen i Digilab kommer 6,6 miljoner kronor från Eruf (Europeiska regionala utvecklingsfonden).​