USA köper 9,9 procent av Intel

Den amerikanska staten köper nytryckta aktier i Intel för 8,9 miljarder dollar vilket ger en ägarandel på 9,9 procent. Investeringen görs för att säkra byggandet av halvledarfabriker med spjutspetsprocesser i USA.

5,7 miljarder dollar kommer från den pott som Bidenadministrationen tidigare öronmärkt för Intel i utbyte mot att företaget skulle bygga fabriker i USA. Det som kallades U.S. Chips and Science Act. Nu används de för att köpa nytryckta aktier i Intel.

Vidare tas 3,2 miljarder från det som kallas the Secure Enclave program, ett program för att förse den amerikanska militären med halvledare.

Sedan tidigare har Intel fått 2,2 miljarder från U.S. Chips and Science Act.

Den amerikanska staten får köpa aktier för 20,47 dollar per styck medan Softbank, som investerade två miljarder dollar förra veckan, fick betala 23 dollar per aktie.

Den amerikanska staten får också möjlighet att köpa ytterligare fem procent av bolaget för 20 dollar per aktie under de kommande fem åren. Möjligheten är förknippad med vissa villkor kopplade till Intel foundryverksamhet.

25 aug 2025 09:10 - Per Henricsson
