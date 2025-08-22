Tesla väljer kinesisk AI i Kina

I USA använder Elon Musk sin egen chattbott Grok för AI-chatt i Teslabilar. Men i Kina följer Tesla kinesiska biltillverkare i spåren och väljer teknik från kinesiska Deepseek och Bytedance.

Namnet Deepseek känner du igen – det är bolaget som chockade AI-branschen genom att släppa språkmodeller med bra prestanda till låga priser.

Internetföretaget Bytedance känner du om inte annat igen som företaget bakom Tiktok.

I början av veckan öppnade Tesla sin sexsitsiga bilmodell YL för försäljning i Kina. Den levereras med två röstgränssnitt – för kommandon respektive AI-chatt – och om du läser användarvillkoren så upptäcker du att de levereras av två kinesiska bolag: Deepseek respektive Bytedance.

Röstkommandon (för exempelvis navigering, styrning av medieuppspelning och klimatkontroll) implementeras i en språkmodell som heter Doubao, utvecklad på Bytedance. Doubao har även läst Teslans instruktionsbok från pärm till pärm om du har frågor om handhavandet.

Den andra röstgränssnittet, en AI-chatt, är från Deepseek. Både röstkommandon och AI-chatt levereras alltså av kinesiska bolag, om du köper en Tesla XL i Kina.

Deepseek är ett kinesiskt AI-bolag som väckt uppmärksamhet i väst. Det är gratis för vem som helst att logga in och chatta med Deepseeks bottar. Men det kostar pengar att göra vad Tesla gör nu – att koppla upp sig mot deras API:er. Dock kostar det bara en tiondel till en tjugondel per symbol jämfört med Open AI.

Tidigare är det känt att kinesiska biltillverkare som Zeekr och Dongfeng signat upp sig för att använda Deepseeks AI-chatt. Nu visar det sig att Tesla gjort detsamma.

I USA håller sig Tesla till sin egen AI-röstchatt, eller närmare bestämt till AI-chattbotten Grok från XAI – som styrs av samma vd som Tesla.

Sedan den 12 juli kan amerikanska Teslaägare AI-röstchatta med Grok i sin bilar – om de har rätt hårdvara och den senaste programuppdateringen.

Grok styr ingenting i bilen. Det finns ett trettiotal röstkommandon i bilen, men de snappas upp och exekveras av ett annat röstgränssnitt, utvecklat på Tesla.

Men i Kina, i Model XL, levereras detta andra röstgränssnitt alltså av Bytedance.