Belgien får fotonikfoundry

I det som en gång var Onsemis halvledarfabrik – och som sedan startade om som galliumnitridfoundry – ser det nu ut att bli ett fotonikfoundry, skriver belgiska The Brussels Times.

BelGaN har en lång historia. Företaget – som är den enda halvledartillverkaren i Belgien – grundades som Mietec 1983, köptes av Alcatel 1990, av AMI Semi år 2002 och hamnade hos Onsemi år 2008 i samband med förvärvet av AMI.

2022 gick stafettpinnen vidare till BelGaN som bytte huvudspår från kisel till galliumnitrid och dessutom skulle sälja kapaciteten till externa kunder, agera foundry. Fokus låg på fordonsindustrin.

Men omställningen tog tid samtidigt som de senaste årens höga energipriser plus lönerna för de över 400 anställda pekas ut som bidragande orsaker till att pengarna tog slut innan nya intäkter kunde hålla verksamheten flytande, skrev The Brussels Times.

Företaget försattes i konkurs. Ett svensk-finskt konsortium försökte köpa konkursboet men fick nobben. Konkursförvaltaren valde att istället sälja maskinerna och därefter själva fabriken med ett 4300 kvadratmeter stort renrum.

The Brussels Times skriver att den förvärvats av Thema Foundries som planerar att initialt satsa 200 miljoner euro för att få igång verksamheten. Planen är att använda fabriken som ett foundry som tillverkar, kapslar och testar fotonikkretsar.

Projektet uppges ha stöd av det belgiska forskningsinstitutet Imec.