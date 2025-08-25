Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping

I morgon är flytten av kanadensiska Ynvisibles tryckpress från Linköping till Norrköping formellt klar. Då invigs rulle-till-rullemaskinen som bland annat kan trycka teckenfönster.

När norska Thinfilm Electronics i november 2017 bestämde sig för att avveckla delar av den svenska verksamheten såg några veteraner inom tryckt elektronik sin chans. De räddade tryckpressen i Linköping och startade Consensum Production, en av världens ytterst få kontraktstillverkare av tryckt elektronik.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, sade Leif Ljungqvist till Elektroniktidningen.

Den 13 meter långa maskinen från tyska Kroenert togs i drift i början av 2014 och har använts av Thinfilm för att trycka displayer och sensorer.

I juli 2019 köpte Ynvisible – specialist på tryckt och flexibel elektronik – sin samarbetspartner Consensum Production med målet att utveckla verksamheten i Linköping till volymproduktion.

Under sommaren har tryckpressen flyttats till Norrköping och en lokal som är 300 meter från PEA, Printed Electronics Arena, och därmed betydligt närmare det svenska kompetensnavet inom tryckt elektronik.

Så sent som i somras släppte företaget ett uppdaterat demopaket med ett antal teckenfönster baserat på företagets reflektiva och elektrokromatiska teknik.