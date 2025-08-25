Korea i batteriallians mot Kina

De tre stora koreanska batterillerverkarna startar ett antal projekt tillsammans med de två stora elbilstillverkarna. Företagen kraftsamlar mot Kina.

Samsung, SK, LG, Hyundai och Kia hoppas att tillsammans kunna de ge Korea ett tekniskt övertag mot Kina inom ett antaln batteritekniska områden:

Fysiskt säkra batterier

Batteripass

Designkvalitet

Produktionskvalitet

Brandskydd

Regeringsföreträdare deltog i presentationen av samarbetet. Vd för LG Energy – tillika ordförande för Korean Battery Industry Alliance – beskrev den globala elbilsmarknaden som en ”nationell kapplöpning” när samarbetet presenterades i fredags.

– Staten och näringslivet måste agera som ett gemensamt lag, sade han.

Enligt sajten Electrek är detta första gången som de koreanska bil- och batterijättarna samarbetar på det här sättet.

Kina fortsätter att dominera batteriekosystemet. Under första halvåret 2025 stod kinesiska CATL och BYD tillsammans för över 55 procent av världens batteriförsäljning – upp från 53 procent samma period 2024.

LG, SK och Samsung har idag tillsammans 16,4 procent – ett tapp på 5,4 procent på ett år.

Hyundai och Kia startade redan i fjol ett projekt kring batterisäkerhet och ett projekt för att utveckla billigare litium-järnfosfatbatterier (LFP).