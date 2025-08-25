100 miljoner uppkopplade gatlampor

I dag finns det ungefär 33 miljoner uppkopplade gatlampor, fram till år 2030 ökar det till över 100 miljoner, enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

– Städer och kommuner har blivit alltmer medvetna om energikostnader och miljöfrågor kopplade till gatubelysningen, vilket har fungerat som en katalysator för tillväxten på marknaden för smart gatubelysning. Samtidigt driver de operativa fördelarna på införandet bland stora energibolag, särskilt i Nordamerika. Även om proprietära rf-tekniker länge dominerat som uppkopplingstyp för smarta gatubelysningsinstallationer, går utvecklingen nu tydligt mot en ökad användning av mobil kommunikation i flera delar av världen, säger William Ankréus i ett pressmeddelande.

Av den färska rapporten ”The Global Smart Street Lighting Market” framgår att Europa ligger först i spåret med 35 procent av alla uppkoppla gatulamport som installerades i fjol. Nordamerika var hack-i-häl med 33 procent.

Tittar man istället på leverantörer av lösningar för att koppla upp gatlamporna är Signify störst med 5,8 miljoner enheter. Företaget tog klivet till topplatsen med köpet av Telensa år 2021.

Tvåa och trea är amerikanska Itron och kinesiska Fonda Technology. Tillsammans stod de för närmare en tredjedel av de 33 miljoner installationer som fanns i slutet av 2024.