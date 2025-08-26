Första standarden för e-garn

För att förenkla kommunikationen mellan tillverkare och kunder men också för att standardisera produkttestning och underlätta materialval har Global Electronics Association (fd IPC) tagit fram vad som är den första standarden för ledande garn.

– Denna standard ger tillverkare verktyg för att veta vad de ska efterfråga vid beställning av garn, och hjälper garnleverantörer att förstå de elektriska krav deras produkter måste uppfylla, säger Joe Geiger på Bally Ribbon Mills som deltagit i arbetet med att ta fram standarden.

IPC-8911 Requirements for Conductive Yarns for E-Textiles Applications introducerar centrala garnkategorier, introducerar ett standardiserat benämningssystem och inkluderar kvalificerings- och överensstämmelsekrav anpassade för ledande garn. Standarden är den första i sitt slag och har tagits fram för den växande marknaden med produkter baserade på ledande garn.

Den innehåller bland annat åtta testmetoder för att utvärdera egenskaper som ledningsförmåga, mekanisk hållbarhet samt motstånd mot miljö- och kemisk påverkan.

Precis som andra IPC-standarder går den att köpa på Global Electronics Associations webbsida.