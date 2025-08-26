JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Första standarden för e-garn

Första standarden för e-garn

För att förenkla kommunikationen mellan tillverkare och kunder men också för att standardisera produkttestning och underlätta materialval har Global Electronics Association (fd IPC) tagit fram vad som är den första standarden för ledande garn.

– Denna standard ger tillverkare verktyg för att veta vad de ska efterfråga vid beställning av garn, och hjälper garnleverantörer att förstå de elektriska krav deras produkter måste uppfylla, säger Joe Geiger på Bally Ribbon Mills som deltagit i arbetet med att ta fram standarden.

IPC-8911 Requirements for Conductive Yarns for E-Textiles Applications introducerar centrala garnkategorier, introducerar ett standardiserat benämningssystem och inkluderar kvalificerings- och överensstämmelsekrav anpassade för ledande garn. Standarden är den första i sitt slag och har tagits fram för den växande marknaden med produkter baserade på ledande garn.

Den innehåller bland annat åtta testmetoder för att utvärdera egenskaper som ledningsförmåga, mekanisk hållbarhet samt motstånd mot miljö- och kemisk påverkan.

Precis som andra IPC-standarder går den att köpa på Global Electronics Associations webbsida.

24 # Comsol box

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Boka in årets grafenkonferens
26 aug 2025 11:10 - Per Henricsson
Boka in årets grafenkonferens

Den 7 och 8 oktober är det återigen dags för Swedish Graphene Forum, Sveriges största konferens om 2D-material. Denna gång förlagd till Västerås.

NyheterLäs mer...
Första standarden för e-garn
26 aug 2025 10:20 - Per Henricsson
Första standarden för e-garn

För att förenkla kommunikationen mellan tillverkare och kunder men också för att standardisera produkttestning och underlätta materialval har Global Electronics Association (fd IPC) tagit fram vad som är den första standarden för ledande garn.

NyheterLäs mer...
100 miljoner uppkopplade gatlampor
25 aug 2025 15:23 - Per Henricsson
100 miljoner uppkopplade gatlampor

I dag finns det ungefär 33 miljoner uppkopplade gatlampor, fram till år 2030 ökar det till över 100 miljoner, enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

NyheterLäs mer...
Korea i batteriallians mot Kina
25 aug 2025 15:25 - Jan Tångring

De tre stora koreanska batterillerverkarna startar ett antal projekt tillsammans med de två stora elbilstillverkarna. Företagen kraftsamlar mot Kina.

NyheterLäs mer...
Belgien får fotonikfoundry
25 aug 2025 13:27 - Per Henricsson
Belgien får fotonikfoundry

I det som en gång var Onsemis halvledarfabrik – och som sedan startade om som galliumnitridfoundry – ser det nu ut att bli ett fotonikfoundry, skriver belgiska The Brussels Times.

NyheterLäs mer...
Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping
25 aug 2025 13:28 - Per Henricsson
Tryckpress för tryckt elektronik flyttar till Norrköping

I morgon är flytten av kanadensiska Ynvisibles tryckpress från Linköping till Norrköping formellt klar. Då invigs rulle-till-rullemaskinen som bland annat kan trycka teckenfönster.

NyheterLäs mer...
USA köper 9,9 procent av Intel
25 aug 2025 09:10 - Per Henricsson
USA köper 9,9 procent av Intel

Den amerikanska staten köper nytryckta aktier i Intel för 8,9 miljarder dollar vilket ger en ägarandel på 9,9 procent. Investeringen görs för att säkra byggandet av halvledarfabriker med spjutspetsprocesser i USA.

NyheterLäs mer...
Tesla väljer kinesisk AI i Kina
22 aug 2025 16:27 - Jan Tångring

I USA använder Elon Musk sin egen chattbott Grok för AI-chatt i Teslabilar. Men i Kina följer Tesla kinesiska biltillverkare i spåren och väljer teknik från kinesiska Deepseek och Bytedance.

NyheterLäs mer...
Wallenbergs AI-superdator hamnar i Linköping
22 aug 2025 13:39 - Jan Tångring
Wallenbergs AI-superdator hamnar i Linköping

Sferical AI blir namnet på Wallenbergssfärens gemensamma AI-superdatorbolag. Ericsson, Saab, Astrazeneca och SEB investerar i två Nvidia-”superpoddar” av senaste generation. De placeras båda i Linköping.

NyheterLäs mer...
AI hjälper forskare förutsäga batteriers livstid
22 aug 2025 11:02 - Jan Tångring
AI hjälper forskare förutsäga batteriers livstid

En AI-modell som ger en mer exakt bild av battericellers åldrande under olika användningsmönster – det har forskare vid Uppsala och Ålborgs universitet tagit fram.

NyheterLäs mer...
Mittuniversitetet får AI-labb
22 aug 2025 10:35 - Jan Tångring

För 16 miljoner kronor ska Mittuniversitetet bygga ett nytt AI-labb. Det ska stärka både forskningsmiljön och AI-utbildningarna. 

NyheterLäs mer...
Lura AI-agenten med kommando dolt i bild
21 aug 2025 16:36 - Jan Tångring
Lura AI-agenten med kommando dolt i bild

Det går att gömma en prompt i en bild så att den presenteras för en AI-agent först när den komprimerats. Ett cybersäkerhetsföretag visar att det den vägen går att smuggla kommandon förbi både säkerhetsfilter och användarens ögon.

NyheterLäs mer...
Elektronikmässan tillbaka på Åby arena
21 aug 2025 10:32 - Per Henricsson
Elektronikmässan tillbaka på Åby arena

När elektronikmässan arrangeras i Göteborg nästa vår blir det inte ishallen i Prioritet Serneke arena som tidigare sagts utan Åby arena. Mässan kommer därmed tillbaka till den lokal som användes före pandemin.

NyheterLäs mer...
Elfärjan ska provflyga i Göteborg
21 aug 2025 10:14 - Jan Tångring
Elfärjan ska provflyga i Göteborg

Den svenska bärplansfärjan Candela P-12 ska testas i Göteborg. Den har tidigare testats i Stockholm.

NyheterLäs mer...
Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter
21 aug 2025 09:59 - Per Henricsson
Effekthanteringskrets för kroppsnära produkter

nPM1304 är en effekthanteringskrets, PMIC, som även håller reda på laddnivån i batteriet. Nordic Semiconductors krets passar produkter som smarta ringar, kroppssensorer och träningsklockor.

ProduktLäs mer...
Finsk laddaktör köper svensk
20 aug 2025 15:12 - Jan Tångring
Finsk laddaktör köper svensk

Finska Virta, som bygger virtuella kraftverk av elbilsladdare, köper svenska Northe och dess mjukvara för administration av fordonsflottor och deras laddning. Det framgår av ett pressmeddelande.

NyheterLäs mer...
Trelleborg inviger på Malta
20 aug 2025 13:54 - Per Henricsson
Trelleborg inviger på Malta

Under sommaren invigde Trelleborgskoncernen en utbyggnad av fabriken på Malta. Den används för att tillverka tätningar till halvledarindustrin men också för medicintekniska tillämpningar.

NyheterLäs mer...
Mingla med IoT World och Tre
20 aug 2025 12:43 - Per Henricsson
Mingla med IoT World och Tre

Nätverket IoT World ordnar en nätverksträff den 23 september. Det sker i samarbete med operatören Tre i Stockholm.

NyheterLäs mer...
Branschföreningen går med i EU-allians
20 aug 2025 09:34 - Per Henricsson
Branschföreningen går med i EU-allians

Svensk Elektronik blir medlem i EU-kommissionens allians för processorer och halvledare. Det är ett EU-initiativ som kompletterar Chips Act och har ambitionen att stärka Europas konkurrenskraft och digitala suveränitet.

NyheterLäs mer...
Tesla har ingen robottaxi
20 aug 2025 08:12 - Jan Tångring
Tesla har ingen robottaxi

 ”Säg till mig när Tesla lanserar robotaxi, jag väntar fortfarande”, säger Waymos tidigare vd om Teslas satsning på förarlös taxi. Tjänsten skulle ha sjösatts i juni.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)