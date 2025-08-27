Europas 30 största mönterkortstillverkare

Den sista december 2024 fanns det fortfarande 178 företag med 194 mönsterkortsfabriker i Europa. Sedan dess har fyra fabriker lagts ned, konstaterar det tyska analyshuset Data4PCB.

Listan toppas inte oväntat av österrikiska AS&T följt av tyska Würth. På 21:a plats hittar man det enda nordiska företaget, finska Aspocomp.

Det är tysken Dieter Weiss som uppdaterat databasen över europeiska mönsterkortsfabriker tillsammans med kollegorna på In4ma. De har tidigare kartlagt de europeiska fabrikerna för kontraktstillverkning och kommer varje år med en uppdatering.

Dieter Weiss startade sin karriär i mönsterkortsbranschen och konstaterar i ett inlägg på Linkedin att det fanns runt 2000 mönsterkortsfabriker i Europa för 40 år sedan. Utslagningen startade på 1990-talet och vid millennieskiftet hade 1400 försvunnit, bara 570 fanns kvar. De stod trots detta för 13,8 procent av den globala marknaden.

Mellan år 2000 och 2010 försvann ytterligare 234 fabriker samtidigt som marknadsandelen sjönk till 5,2 procent. Som alla vet hade Kina samtidigt satsat kraftigt och stod vid den tiden för 40,3 procent av marknaden.

Under de senaste 15 åren har ytterligare 152 fabriker försvunnit i Europa, många på grund av konkurser drivna av de lövtunna marginalerna. Samtidigt har de kinesiska tillverkarna idag över 60 procent av marknaden.

I slutet av 2024 fanns det 170 företag med 185 fabriker i Europa. Sedan dess har ytterligare fyra lagts ned. Europa har idag ungefär två procent av den globala mönsterkortsmarknaden.

Dieter Weiss spår att ytterligare 50 till 60 fabriker kommer att läggas ned fram till 2030 och att Europa då står för mindre än 1,5 procent av marknaden.