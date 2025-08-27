Finsk superstark navmotor tar in 280 miljoner kronor

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som i början av året lanserar en ny generation av sin navmotor med högre vridmoment samtidigt som vikt och energiförbrukning bantats. Nu fyller företaget på kassan med 25 miljoner euro.

Motorn, som fyndigt döpts till Donut Motor, finns i fem modeller för att passa olika typer av fordon även om den ursprungligen togs fram för motorcyklar, vilket är fokus för moderbolaget Verge Motorcycles.

Enligt bolaget har Donutmotorn marknadens högsta vridmoment och effekttäthet.

Motorfamiljen består av fem modeller för olika fordonsklasser. Till exempel har 21-tumsmodellen som väger 40 kilo en effekt på 630 kW och ett vridmoment på 4300 newtonmeter. Den passar därför bil- och lastbilsindustrin. För motorcyklar erbjuder företaget en 17-tumsvariant som väger 21 kilo men levererar 150 kW effekt och 1200 Nm vridmoment.

Familjen inkluderar även modeller för mindre fordon och drönare. Bland annat finns en modell med en diameter på endast 120 millimeter som ger 3 kW effekt och 20 Nm vridmoment. Vikten är 1,5 kilo.

Företaget erbjuder också batterimoduler, styrenheter och mjukvara.

Tillverkningen sker i Joutsa, i mellersta Finland.

Nu har företaget fyllt på kassan med 25 miljoner euro i såddfinansiering för att accelerera utvecklingen och expandera internationellt. Ett nytt utvecklingscenter har redan öppnats i Chippenham, Storbritannien, och företaget uppger att det tecknat över tio kommersiella avtal med fordonstillverkare inom bil-, marin-, flyg- och försvarsindustrin.

Den mest namnkunniga av investerarna är Nokias tidigare styrelseordförande Risto Siilasmaa, som även går in i bolagets styrelse.