Boka in årets grafenkonferens

Den 7 och 8 oktober är det återigen dags för Swedish Graphene Forum, Sveriges största konferens om 2D-material. Denna gång förlagd till Västerås.

Konferensen arrangeras av SIO Grafen, ett av de 17 innovationsprogramm som drivs av innovationsmyndigheten Vinnova.

Under konferensen presenteras några av de projekt som fått finansiering av programmet. Det delas också ut pris till bästa examensarbete liksom bästa poster. Dessutom finns gott om tid att mingla och nätverka.

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).