Europa i rymden: Autonoma robotar kan skörda asteorider

Sverige är en av noderna i Europeiska rymdorganisationen ESA:s projekt att ta AI ut i rymden. Målet är teknik som kan användas direkt i satelliter och rymdsystem.

Starten har gått för ESA Phi-Lab Sweden som ska driva utvecklingen av artificiell intelligens och edge-teknik i rymdsektorn.

Utöver kommunikation ska intelligenta satelliter kunna användas för klimatanalyser, katastrofhantering och jordbruk.

– På kortare sikt ska detta resultera i att vi kan göra analys med hjälp av AI i rymden och slipper skicka data fram och tillbaka till jorden, säger Tobias Edman, enhetschef för dataplattformar och system på Rise.

– En effekt av snabbare analyser är att vi minskar risken för kollisioner i rymden och förbättrar responsen vid naturkatastrofer.

– På lång sikt är visionen att vi kan ha helt autonoma robotar i asteroidbältet som bryter mineraler, bistår vid rymdfärder och bygger rymdinfrastruktur.

ESA Phi-Lab Sweden kommer att ge svenska aktörer tillgång till forskning, innovation och affärsutveckling.

Under de kommande sex åren ska den svenska noden fungera som programkontor och erbjuda testmiljöer och demonstrationsmöjligheter för företag och forskare.

– ESA Phi-Lab Sweden kommer att fungera som ett referenscenter för industriella aktörer som strävar efter att använda AI i rymden, till exempel jordobservation, motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer, satellitkommunikation, säkerhet och mycket mer, säger Philip Thomas, Head of ScaleUp Programme Division at European Space Agency.

Satsningen på drygt 5,2 miljoner euro finansieras gemensamt av ESA och Vinnova, med stöd från Rymdstyrelsen.

Initiativet är en del av det europeiska Phi-Lab-nätverket och genomförs i samarbete mellan Rise, European Space Agency (ESA), Vinnova, Rymdstyrelsen, KTH, Institutet för rymdfysik (IRF) och Swedish Space Corporation (SSC).