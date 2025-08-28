Tre månader tills Telenor och Tele2 släcker 2G och 3G

Den 1 december släcks de sista sajterna i Tele2 och Telenors gemensamma 2G- och 3G-nät i Sverige. Konkurrenterna Telia och Tre väntar ytterligare något år.

Det har varit känt sedan år 2020 att 2G- och 3G-näten skulle vara avvecklade i slutet av 2025. Tekniken är gammal och ineffektiv, så frekvensbanden kan nyttjas effektivare med 5G.

Ytterst få mobiler är så gamla att de inte klarar LTE eller 5G, problemet finns hos alla prylar som är uppkopplade via GSM. Det handlar om allt från betalterminaler, fjärrstyrningar och hisstelefoner till trygghetslarm för äldre. Dessa måste nu bytas ut.

Enligt Tele2 använder ungefär 100 000 terminaler 2G-nätet per dag och 30 000 3G-nätet.

Hur många som nyttjar Telias nät är inte känt men företaget har skjutit fram stängningen av sina nät till sista december 2027.

Den som är kund hos Telenor eller Tele2, och har en gammal mobil eller apparat som är uppkopplad via 2G eller 3G, kommer att få problem när näten släcks ned den 1 december.

– Vår viktigaste uppgift nu är att säkerställa att alla kunder känner sig trygga och förberedda inför förändringen. Men det här klarar vi bäst tillsammans, så kolla gärna hur det ser ut för din mamma, morfar eller äldre granne, så att ingen riskerar att bli utan fungerande telefoni. I slutändan handlar det om en grundläggande trygghet: att alltid kunna nå och bli nådd, säger Sara Kebert på Telenor i ett pressmeddelande.