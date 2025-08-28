Säg din mening om EU:s Chips Act

Branschorganisationen Semi Europe vill veta hur EU:s halvledarsatsning fungerar och vad det gett för resultat. Enkäten ska användas för att påverka en framtida Chips Act 2.0.
Semi Europe listar tre argument varför du ska lägga tid på att fylla i enkäten:
- Hjälp till att identifiera praktiska framgångar och brister i genomförandet av Chips Act
- Säkerställ att ditt företags perspektiv återspeglas i kommissionens policyevaluering
- Påverka nästa fas i den europeiska halvledarstrategin
Du har fram till 15 september att svara på enkäten, som finns här (länk).