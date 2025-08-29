GaN ska ge 6G-näten effektivare effektförstärkare

Linköpingsbaserade Swegan ska tillsammans med Chalmers, Ericsson och Saab utveckla och tillverka effektförstärkare i galliumnitrid för frekvensområdet 7–15 GHz. Projektet stöttas av Vinnova med 7,5 miljoner kronor och ska resultera i komponenter för framtida 6G-nät och radarsystem.

Swegan med 30 anställda har utvecklat en process kallad Quanfine för att lägga ett galliumnitridskikt på kiselkarbidskivor. Lagret uppges vara en tiondel så tjockt som hos konkurrenterna. Dessutom behövs inget mellanskikt (buffertlager), vilket ökar högfrekvensprestanda, minskar mängden defekter och förbättrar kylegenskaperna.

För kunderna innebär det högre verkningsgrad hos de färdiga komponenterna. En annan fördel med att göra galliumnitridlagret tunnare är att det går snabbare att tillverka skivorna, vilket sänker kostnaden.

Företaget håller på att skala upp kapaciteten till 1000 sextumsskivor per månad vilket kan utökas till 40 000 fyra- och sextumsskivor per år.

Skivorna används för att göra transistorer för bland annat fasstyrd radar, satellitsystem och basstationer, liksom integrerade mikrovågskretsar (MMIC).

Swegan har tillsammans med Chalmers, Ericsson och Saab beviljats 7,5 miljoner kronor från Vinnovas 6G-program, Inom ramen för projektet som döpts till GaN6G+ ska konsortiet ta fram effektförstärkare för frekvensbandet 7–15 GHz.

Rent praktiskt blir det Chalmers som designar förstärkarna utgående från önskemål från användarna, det vill säga Saab och Ericsson. Konstruktionerna baseras på högskolans mångåriga erfarenhet av HEMT-transistorer.

Dessutom ska Chalmers extrahera empiriska modeller och definiera designgränser för optimal effektivitet i effektförstärkarna.