Fyra webinar om EU:s pilotlinor

Den 2, 24, 25 och 30 september har du chansen att lära dig mer om tre av de europeiska pilotlinorna för halvledartillverkning, liksom designprojektet. Alla seminarierna sänds på nätet och är kostnadsfria.

Pilotlinorna är tänkta som ett första steg att hjälpa företag och forskare att testa en idé eller göra en prototyp, inte för att tillverka större volymer som används kommersiellt.

Ett rimligt antagande är att de flesta kommer att vara alldeles för dyra för många svenska företag som dessutom inte behöver de senaste processnoderna.

De första pilotlinorna började varva upp under våren och nu är de så pass etablerade att de kan presentera sig.

Först ut är Fames, pilotlinan för kisel-på-isolator, med franska CEA-Leti som värd redan den 2 september. Den 24 september är det dags för Apecs, pilotlinan för avancerad kapsling där tyska Fraunhofer IZM och FMD berättar mer.

Dagen därpå handlar det om NanoIC, en pilotlina för tillverkning på 2 nm eller mindre, som presenteras av Imec. Sist ut är SCCC Design Platform, designplattformen för halvledare som presenteras av Imec och INL.

Det som saknas i programmet är en presentation av pilotlinan för material med brett bandgap där Sverige deltar liksom pilotlinan för fotonik.

Mer information och anmälan finns här (länk).