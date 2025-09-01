USA försvårar för Samsung och SK Hynix i Kina

Det amerikanska handelsdepartementet beslutade i fredags att dra tillbaka det generella undantaget som koreanska Samsung och SK Hynix haft för att uppgradera sina kinesiska fabriker med amerikansk utrustning. Åtgärden kommer att göra det svårare att utöka kapaciteten och att uppgradera tekniken, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Det var år 2022 som USA införde ett krav på att försäljning av amerikanska maskiner för halvledartillverkning i Kina behövde en speciell licens. Samsung och SK Hynix liksom Intel fick ett generellt undantag för sina existerande fabriker i Kina vilket gjorde att de kunde fortsätta att utöka och modernisera dem med utrustning från amerikanska tillverkare som LAM, KLA och Applied Materials.

Nu dras det generella tillståndet tillbaka om 120 dagar. Dock har Intel sålt sin fabrik i Dalian under året och påverkas inte av beslutet.

En talesperson för det kinesiska handelsdepartementet säger till Reuters att de motsätter sig beslutet och ska vidta åtgärder för att skydda företagens legitima rättigheter.