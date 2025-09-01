33 miljoner till Linköpings solceller

Uppstartsföretaget Epishine har beviljats ett bidrag på 33 miljoner kronor av Energimyndigheten för att testa sina tryckta solceller i produkter som brandvarnare och hyllkantsetiketter.

Epishine grundades så sent som 2016 och har utvecklat en solcell för inomhusbruk som tillverkas i en rulle-till-rulleprocess med ofarliga material.

Ju mer ljus det är i rummet desto mer effekt levererar solcellen. Med bara inomhusbelysning på 50 lux ger den 1,6 µW/cm². När solen skiner ökar det till 7,2 µW/cm² och på ett kontor med bra belysning på 500 lux lyfter det till 18 µW/cm².

Tilläggas kan att den efter tio år levererar 80 procent av den ursprungliga effekten.

I årets Pilot- och demonstrationsprogram har Energimyndigheten beviljat stöd till nio projekt. De delar på 240 miljoner kronor som ska gå till att minska Sveriges klimatpåverkan och stärka konkurrenskraften.

Ett av bolagen som får pengar är Linköpingsbaserade Epishine som ska demonstrera användningen av tryckta, organiska solceller i produkter som brandvarnare och elektroniska prislappar. Detta kan ersätta batterier och minska både miljöpåverkan och driftskostnader. Bolaget har beviljats 33,6 miljoner kronor i stöd.