Några av Ikeas kommande Matterprodukter

PIR-rörelsesensor, magnetbaserad dörr- och fönstersensor, fukt- och tempsensor (bilden ovan), strömbrytare med dimmer, luftkbalitetssensor och fuktlarm – alla från Ikea och alla kommunicerandes via Matter. De kommer att dyka upp i Ikeas sortiment med början i januari.

Och det är mer på på gång. Ovanstående är kända genom certifieringsgodkännanden som dykt upp på IoT-branschorganisationen CSA (Connectivity Standards Alliance)..

Summa 20 nya produkter ska lanseras nästa år. Hela Trådfri‑sortimentet ska bland annat stödja Matter.

De använder Thread för trådlös anslutning och kan integreras med Ikeas hubbar via Matter och Zigbee.

I Ikeas totala sortiment finns eller kommer att finnas smartkontakter, lampor och belysningslösningar, fjärrkontroller, sensorer, motorisering (rullgardiner och persienner), trådlösa högtalare, luftrenare och luftfilter. Och en hubb som administrerar systemet.

Certifieringspapperen anger även namn på de sju produkterna. På sedvanlig Ikea-manér har namnen ingen direkt koppling till produkternas funktioner. Du kan roa dig med att försöka gissa vilken som är vilken: Timmerflotte, Myggspray, Myggbett, Bilresa, Alpstuga, Klippbok