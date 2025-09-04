Rymdrelaterade uppstartbolag kan ansöka om en halv miljon

Den 6 oktober stänger ansökan till ESA BIC Sweden, som ger rymdrelaterade startups en halv miljon kronor, affärsutvecklingsstöd och experthjälp via ESA. Innovatum Science Parks inkubator i Trollhättan stöttar programmets entreprenörer i Västsverige.

– Med rymdrelaterade startups menar vi bolag som antingen använder rymdteknik, exempelvis satellitdata, för att lösa samhällsutmaningar här på jorden, eller bolag som utvecklar produkter och tjänster som skapar nytta i rymden, säger John-Erik Hassel i ett pressmeddelande.

Genom ESA BIC får startupbolagen bland annat 500 000 kronor i utvecklingsbidrag, experthjälp via ESA:s experter, tillgång till kontakter och nätverk, och affärsutvecklingsstöd från den inkubator som man geografiskt tillhör.

Inkubatorerna som driver programmet är Arctic Business i norr, Uppsala Innovation Centre i mellersta Sverige, Innovatum Science Park i väst och Ideon Science Park i syd.

Totalt har drygt 60 uppstartsbolag deltagit i programmet sedan starten för tio år sedan. Affärsidéerna sträcker sig över en rad branschområden – från tekniska lösningar för smartare jordbruk och självkörande båtar till 3D-metallskrivare för rymden.

ESA BIC arrangerar ett kort webinarium den 19 september för alla som är nyfikna (länk).