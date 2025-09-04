Lyten behåller Northvolts chefer

Amerikanska Lyten, som köper större delen av Northvolts verksamhet i Sverige och Polen, har idag utsett chefer. Det blir samma personer som när Northvolt drev verksamheten.

Matthias Arleth blir vd för Lyten Sweden i Stockholm och rapporterar till Dan Cook, som är Lytens vd. Arleth har en bakgrund inom fordons-, energi- och elektronikindustrin. Han började på Northvolt för ett år sedan som chef för affärsområdet celler och som driftsansvarig, COO. Han har spelat en central roll i arbetet med att få igång produktionen i Skellefteå, skriver Lyten.

Markus Danglemaier blir vd för Northvolt Ett i Skellefteå och rapporterar till Arleth. Markus fortsätter i samma roll som han haft det senaste året, efter att ha rekryterats för att hantera utmaningar med uppskalningen. Han har mer än 20 års erfarenhet från fordonsindustrin.

Sami Haikala blir vd för Northvolt Labs i Västerås och rapporterar till Arleth. Sami har lett Northvolt Labs sedan 2022 och får nu uppdraget att vidareutveckla litiumjonprodukter (NMC) samt arbeta nära Lytens team i San Jose för att påskynda utvecklingen av litium-svaveltekniken.

Robert Chryc Gawrychowski blir vd för Lyten Poland i Gdansk och rapporterar till Dan Cook, Lytens vd. Robert kommer att leda Northvolt Dwa:s verksamhet inom batterienergilagringssystem (BESS), inklusive systemorganisationen som ansvarar för BESS-produktdesign. Han har varit på Northvolt Poland sedan starten och har djup kunskap om verksamheten och kunderna.