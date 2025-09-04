Besvikelse efter Neonodes uppgörelse med Samsung

När det blev känt i somras att den svenska mobilpionjären Neonode var nära att nå en överenskommelse med Samsung kring patent för pekteknik rusade aktiekursen. När utfallet blev känt igår kollapsade den.

Enligt förlikningen kommer intäkterna att bli mellan 15–20 miljoner dollar, motsvarande 140–190 miljoner kronor. Per aktie innebär det cirka 10 kronor per aktie. Företaget tvistar via en advokatbyrå även med Apple om pekskärmspatenten.

För två år sedan spådde analyshuset Redeye att tvisterna skulle kunna inbringa så mycket som tio miljarder dollar till Neonode. Analytikern som skrev det visade sig senare ha köpt och sedan sålt aktier i bolaget efter det att hans analys presenterades och har därefter lämnat Redeye.

Redan 2007 lanserade Neonode en mobiltelefon kallad N2 som styrdes via pekskärm, en teknik som sedermera anammats av alla tillverkare. De kommersiella framgångarna uteblev dock och år 2019 sålde Neonode rätten att stämma bland annat Apple, Google och Samsung för intrång i två patent kring pektekniken till amerikanska Aequitas Technologies.

Avtalet ger Neonode hälften av ett eventuellt skadestånd efter omkostnader.

Redan året därpå, 2020, stämde Aequitas Technologies Apple och Samsung i två skilda mål och därefter har parterna krigat i olika domstolar.

Det ena patentet ogiltigförklarades ganska omgående medan det andra överlevde ända till i fjol då även det ogiltigförklarades i målet mot Samsung.

Detta domslut revs upp och rättsprocessen kunde därmed återupptas för att pausas i somras medan parterna förlikades.

Utfallet för Neonode blev 15-20 miljoner dollar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Tvisten med Apple pågår men inget är känt om hur det går.