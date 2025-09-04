Teslakonflikten: Nu blockerar Elektrikerna allt

Efter att medlingsinstitutet har gett upp försöken att försona den svenska fackföreningen IF Metall med den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk, meddelar nu fackföreningen Elektrikerna – som sympatiserar med Metall – att ”allt” deras medlemmar gör med anknytning till Tesla sätts i blockad den 16 september.

– Skillnaden på detta varsel mot de tidigare vi har lagt är att då har vi tagit ut enstaka anläggningar. Nu blockerar vi allt som våra medlemmar jobbar med i anknytning till Tesla, säger Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerna.

I snart två år har Teslas vd Elon Musk vägrat att gå med på låta Metall teckna kollektival med hans elbilsbolag Tesla.

– I Sverige kör vi med kollektivavtal, punkt, säger Mikael Pettersson.

Medlingsinstitutet meddelade igår att det gett upp medlingen mellan IF Metall och Tesla, efter att inte ha lyckats få dem att komma överens.

Elektrikerna fortsätter att stödja Metall. Det nya varslet innebär blockad av arbeten med el som försörjer Teslas verkstäder, anläggningar och laddstationer i Sverige. Det gäller såväl nyanslutningar som nätutbyggnad, service, underhåll och reparationer.

Blockaden börjar att gälla den 16 september 2025, klockan 05:00.