FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter

Regeringen ger Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

Analysen ska innefatta vilka typer av halvledarkomponenter det handlar om och deras position i värdekedjan. FMV ska vidare studera leverantörsleden och redovisa eventuella hinder för insyn i värdekedjan.

– Halvledare är avgörande för viktiga försvarssystem. Därför behöver vi förbättra insynen i försörjningskedjorna och se över hur vi kan öka säkerheten på området, säger försvarsminister Pål Jonson i ett pressmeddelande.

Redovisningen ska även innehålla förslag på åtgärder för att stärka tillgången till halvledarkomponenter och adressera sårbarheter relaterade till antagonistiska aktörer.

Uppdraget är en direkt fortsättning på det utredningsuppdrag FMV fick i november förra året då verket identifierade, inventerade och analyserade skyddsvärda produkter, verksamheter och entiteter på området halvledarteknik i Sverige. När utredningen landade i Elektroniktidningens brevlåda i början av juni var slutsatser och rekommendationer maskade och därmed oläsliga.

Det nya uppdraget är även en del i implementeringen av regeringens försvarsindustristrategi och avsnittet om säkra försörjningskedjor.

Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet senast den 15 januari 2026.