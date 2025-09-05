JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sverigechefen tror Northvolts problem är lösta

Under vissa timmar hade linan på Northvolt Ett till slut en yield på nittio procent. Det berättar Lytens Sverigechef i en intervju i SVD idag. Han tolkar det som ett starkt tecken på att den svenska cellfabriken löst sina produktionsproblem.

SvD har fått följa med Lytens Sverigechef Matthias Arleth på en visning i en idag stillastående tillverkningslina i Block 1 på cellfabriken Ett i Skellefteå – målet är att linan ska vara i drift igen nästa år.

Under promenaden ger han sin presentation av hur fabrikens produktionsproblem såg ut. Och vad han gjorde för att hantera dem. Och berättar om det känslosamma ögonblick då teamet rapporterade att det löst de sista problemen.

Northvolt gick i konkurs våren 2025 för att det hade gigantiska utgifter och inga inkomster, vilket i sin tur berodde på att det inte lyckades få upp sin produktionsvolym.

Matthias Arleth berättar att fabriken i Skellefteå, Ett, två år efter start i slutet av  2023 låg på bara en halv procent av sin planerade kapacitet.

Han själv kommer in på scenen i augusti 2024. Fyra månader senare i december finns en lina som producerar 25 000 celler i veckan, av en kapacitet på 60 000.

Det bevisade att processen och maskinerna fungerade. 

Han rekryterar landsmannen Markus Dangelmaier, en kollega från deras tid på fordonselektroniktillverkaren TE Electronics, där Dangelmaier hade ansvar för drift och produktion i tio fabriker i Sverige, Tyskland, Tjeckien och Sydkorea.

Redan i januari och februari går linan under vissa timmar på 90 procent. Det är inget slutgiligt bevis för att Ett kan nå sin tänkta kapacitet

– Men det är på något sätt bevisat att utrustningen, processen och produktdesignen är kapabel att göra det, säger Mathias Arleth till SvD.

Och en dag i juni efter konkursen, när linan ska läggas i malpåse, får han beskedet från produktionsteamet att det sista kvalitetsproblemet är löst.

– Det var en väldigt känslosam dag.

Men då stoppas produktionen. Den står fortfarande stilla.

När Matthias Arleth anlände i augusti 2024 för att få ordning på situationen – han har en bakgrund inom fordonselektronik sedan 1993 – fanns alla pusselbitar på plats – till hans överraskning, säger han. Maskinerna var monterade och i produktion.

– Jag har kommit till andra ställen där maskinerna inte var ordentligt monterade.

Men problem fanns i cellmonteringen och elektrodtillverkningen behövde justeras.

Undermåliga kinesiska maskiner har i debatten pekats ut som Northvolts problem – men dem friskriver han. 

– Det var inte lätt att det var ett kinesiskt företag med en annan kultur och ett annat språk som hade levererat maskinerna. Men själva maskinerna var alltså bra.

Skepsisen mot maskinerna fanns även hos personalen – och det blev självuppfyllande, tror han.

– Om man inte tror att det går att göra, så går det inte att göra.

Han gav varje maskin – det finns hundratals – en utsedd ansvarig person. Och i stället för att försöka köra hela fabriken satsade han på att optimera en enda lina.

Därefter kunde teamet ägna sig åt att finjustera parametrar som  doseringar, blandningar, temperaturer och hastigheter.  

Målet är idag att produktionen ska återupptas under första halvåret 2026. Den nya ägaren Lyten säger sig ha ordnat finansiering för detta.

Markus Dangelmaier och Matthias Arleth stannar på sina platser.

Fyra linor i Block 1 ska producera litiumjonbattericeller.

Block 2 ska byggas om för att tillverka litiumsvavelbattericeller – en tekniksatsning som Lyten tidigare är välkänd för. Northvolts team i Västerås kommer att involveras i utvecklingen av volymproduktionsteknik för litiumsvavelcellerna.

Lyten bygger sedan tidigare en 10 GWh-fabrik för litiumsvavelceller i Nevada, USA. Fas 1 av den anläggningen ska gå i produktion år 2027.

Lyten har idag en mindre produktion av litiumsvavelceller i San Jose. De cellerna går till kunder inom militär, rymd och drönare.

Sverigechefen tror Northvolts problem är lösta
05 sep 2025 13:03 - Jan Tångring

Under vissa timmar hade linan på Northvolt Ett till slut en yield på nittio procent. Det berättar Lytens Sverigechef i en intervju i SVD idag. Han tolkar det som ett starkt tecken på att den svenska cellfabriken löst sina produktionsproblem.

