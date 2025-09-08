JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Trump grep gästarbetare på batterifabrik

475 sydkoreanska arbetare greps i torsdags på den batterifabrik som Hyundai och LG Energy bygger i Georgia, USA. Enligt immigrationsmyndigheten fanns där personal utan arbetstillstånd.

Räden – utförd av maskerade beväpnade poliser som bakband personal och bussade bort dem till förvar – ses som en anmärkningsvärd händelse – den har till och med fått sitt eget uppslagsord i Wikipedia. Immigrationsmydigheten beskriver räden som sitt största tillslag någonsin.   

Det är en av president Donald Trumps profilfrågor att utländska företag ska investera i USA. Tidningen Wall Street Journal noterar att räden adderar ett riskmoment till dessa investeringar.

Samtidigt är det en av Donald Trumps profilfrågor att deportera papperslösa invandrare.

– Era investeringar är mycket välkomna och vi ser gärna att ni på LAGLIGA vägar skickar hit jättesmarta tekniskt högt begåvade människor för att utveckla världsledande produkter. Vi kommer att göra det möjligt att göra detta snabbt och smidigt. Det  vi begär i gengäld är att ni anställer och utbildar amerikanska arbetare, skriver Donald Trump på det sociala forumet Truth Social.

Elektroniktidningen ger bakgrunden att asiatiska företag som bygger battericellsfabriker utomlands alltid skickar med en stor besättning erfaren personal för att montera utrustning och se till att driften kommer igång, och för att utbilda lokal personal. Celltillverkning är en mycket komplicerad process.

Hyundais sammanlagda investeringar i bilfabriken på området – i drift sedan oktober – och den rädade 30 GWh-cellfabriken, ligger på cirka 12 miljarder dollar.  

Cellfabriken skulle ha inlett produktion innan årets slut. På grund av räden tror LG att starten kommer att försenas.

I juli lovade Sydkorea att investera 350 miljarder dollar i USA, efter att Donald Trump hotat landet med höga tullar. 

