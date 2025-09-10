Ny lag ska ge företagshemligheter bättre skydd

I en proposition föreslår regeringen ett mer heltäckande straffansvar vid angrepp på företagshemligheter. Även uppgifter som den anställde hade rätt att ta del av kan leda till straffansvar om de förs vidare till tredje part på ett sätt som skadar arbetsgivaren.

– För en kunskapsintensiv nation som Sverige är det av stor vikt att skyddet för företagshemligheter är starkt och anpassat efter rådande förutsättningar. I dagens samhälle är det inte ovanligt att företagshemligheter används som ett strategiskt övervägt alternativ vid sidan av immaterialrättsliga skydd. Stora värden står på spel för enskilda företag och för samhället i stort, skriver regeringen i förslaget till ny lag.

Enligt propositionen ska det ska vara straffbart även för den som har lovlig tillgång till en företagshemlighet, exempelvis genom sin anställning, att olovligen utnyttja eller röja företagshemligheten. Kriminaliseringen gäller tekniska företagshemligheter, det vill säga de företagshemligheter som är viktigast för den tekniska utvecklingen, innovation och industrin.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Förslaget finns i sin helhet här (länk).