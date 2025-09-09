Kombinerar outnyttjad cellkapacitet: Inter-site 5G downlink carrier aggregation

Telekomleverantören Ericsson har tillsammans med sin brittiska kund EE för första gången i ett kommersiellt nät aktiverat en funktion kallad inter-site 5G downlink carrier aggregation. I praktiken hjälper näraliggande sajter dynamiskt varandra med kapacitet.

EE blir först i världen att lansera inter-site 5G downlink carrier aggregation inom sitt distribuerade Radio Access Network (RAN), skriver Ericsson i ett pressmeddelande.

EE kan därmed kombinera outnyttjad kapacitet från flera oberoende basstationer, vilket i genomsnitt ökar nedlänksprestanda med cirka 19 procent – och mer än fördubblar den under idealiska förhållanden.

Tekniken testades först i Bristol och är nu i drift på utvalda platser i Manchester och Edinburgh. Fokus ligger på att införa tekniken i centrala, högt belastade stadsmiljöer där kapaciteten behövs som mest.

Under det kommande året planerar EE att expandera utrullningen till London, Leeds, Glasgow, Liverpool, Belfast, Cardiff, Newcastle, Sheffield och Sunderland.

För användarna gäller att de behöver ha en 5G SA-kompatibel mobil för att få de största prestandavinsterna, eftersom dessa telefoner kan utnyttja flera 5G-frekvensband samtidigt.

I stället för att installera ny radioutrustning har EE kompletterat med en liten optisk pluggbar modul i varje basbandsenhet. Signalerna går via BT:s fiberinfrastruktur med extremt låg fördröjning, mindre än en halv millisekund. Detta krävs för att kunna koordinera basstationerna så att de kan dela oanvänd kapacitet.