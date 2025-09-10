Boka höstens fotonikkonferens!

Den 21 till 23 oktober är det dags för årets svenska opto- och fotonikkonferens som denna gång är förlagd till Kista.

Första dagen är som brukligt en workshop, denna gång med fokus på fotonik och elektronik inom försvaret.

Själva konferensen startar onsdag den 22 oktober. De fyra huvudtalarna är:

Charlott Samuelsson från Mycronic som ska prata om företagets 50-åriga historia inom laserbaserade maskritare för tillverkning av bildskärmar och halvledare

John Lincoln på brittiska Harlin pratar om fotonikindustrins betydelse i det 21:a århundradet. Tilläggas kan att han också är en av cheferna på den europeiska intresseorganisationen SPIE.

Wim Bogaerts från universitetet i Gent och forskningsinstitutet Imec pratar om kiselfotonik.

Yen-Chieh Huang från Tsing Hua-universitetet i Taiwan pratar om laserdriven partikelacceleration.

