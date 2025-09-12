Har du vibe-kodat och kört fast?

Vibe-kodning, vibbkodning, sägs göra det möjligt för vem som helst att utveckla mjukvara. Resultatet blir ofta undermålig kod. Ett ny uppgift för ”riktiga” utvecklare har därmed blivit att rycka in när vibbkodare kör fast.

Ett vanligt fenomen är exempelvis att vibbkodaren vill lägga till en ny funktion – men då går en gammal funktion sönder. Ett annat att vibbverktyget aldrig riktigt lyckas med de sista finjusteringarna av användargränssnittet – grafik och interaktion.

Nyhetssajten 404 Media har pratat med etablerade konsulter och med frilansare på sajten Fiverr som har upptäckt nischen att erbjuda hjälp med vibe-kod som kört fast.

Begreppet ”vibe-kodning” myntades av Andrej Karpathy i en tweet som många utvecklare kände igen sig i. Stora AI-språkmodeller behärskar inte bara mänskliga språk utan även programspråk. Och de kan översätta mellan domänerna. Det betyder att du kan be kodbottar om programvara bara genom att på ren svenska beskriva din önskade funktionalitet.

Extremfallet av detta är att även den som själv inte är kodare kan utveckla fungerande kod.

Andrei Karpathy – som egentligen är kodare – beskrev i en tweet njutningen i att be bottar om kod och inte bry sig om att granska den utan använda den i blindo. Om koden blir fel – beskriv felet och be om ny kod.

Han beskrev det som en lek. Han var inte den första att upptäcka leken. Att använda AI-genererad kod utan att lusläsa varje enskild kodrad är i själva verket vanligt. Vibe-kodning är bara extremfallet – att inte titta på koden överhuvudtaget.

Alla har dock inte tolkat det som en lek. Istället har det dykt upp verktyg som aspirerar på att producera riktig programvara med hjälp av vibe-verktyg.

Andrei Karpathy avslutade med att beskriva vibe-kodning som något som kan vara kul för ett helgprojekt, kod som du sedan glömmer bort. Men många tycks ha missat detta PS. Vibe-kodning har fått ett brett genomslag.

God programvara har många andra egenskaper än att den ”fungerar”. Den ska även vara robust, cybersäker, minnessnål, snabb, modifierbar, och så vidare. Modifierbar betyder att den enkelt går att ändra eller bygga ut med ny funktionalitet.

Men detta är egenskaper som är mer eller mindre osynliga för den som vibe-kodar. Hen kan bara se om koden fungerar.

Alltså produceras det just nu mycket kod som fungerar – men som går sönder när man petar på den. Alltså finns det en nisch för att städa upp sådan kod. Söker du på Fiverr efter "review, fix your vibe code” får du många träffar.*

404 Media har pratat med några av dem.

– Jag märkte att allt fler utvecklare och små team kämpade med att snygga till AI-kod som fungerade, men inte hade rätt känsla eller passade visionen, berättar en av dem, Hamid Siddiqi.

Han fixar så att användargränssnitt blir konsekventa och mer intuitiva. Han skriver om kod så den arbetar effektivare. Mycket handlar om design – han justerar så att grafik passar företagets grafiska profil, han justerar färgscheman, animationer och layout.

Om du är kodare – riktig kodare – och känner att du vill hjälpa projekt som kört fast i sin vibekod kan du signa upp dig på vibecodefixers.com.

Den drivs av Swatantra Sohni. Han berättar att köparen ofta gärna vill behålla ”sin” kod – den har blivit personlig – även om det förmodligen hade varit effektivare att göra om implementeringen från scratch.

– De flesta vibe-kodare är produktchefer, säljare eller småföretagare. För dem handlar det mer om prototyper. Just nu är vibe-kodning i sin linda – praktiskt för att visa en idé, men inte för att bygga en färdig app.

