Kickoff i Kista: Semiconductor Arena

På eftermiddagen den 18 september är det avspark för Semiconductor Arena i Kista, ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting. Det blir tre korta presentationer samt möjlighet att nätverka.

Evenemanget riktar sig till forskare och innovatörer liksom små och stora företag inom halvledarsektorn. Förutom några korta presentationer är tanken att fortsätta samtalet kring hur Sveriges halvledarindustri kan stärkas.

Eftermiddagen börjar med kaffe klockan 13:30 och avslutas vid 15:30 då ett afterwork tar vid för den som så vill.

Mer information och anmälan finns här (länk).

Foto: Mikromekaniska millimetervågskomponenter från Kistabolaget TeraSi.