Regeringen vill upprusta vår AI

Regeringen ska lägga cirka en halv miljard kronor årligen från 2026 till 2030 på bland annat testmiljöer, utvecklingscenter, beräkningskraft och digitalisering – allt för stärka Sverige inom AI (artificiell intelligens).
Planen kommer att finnas i budgetpropositionen för 2026.
Enligt regeringen ligger svenska företag i framkant när det gäller AI-användning inom EU, men offentlig sektor behöver utveckla och effektivisera sitt arbete och sin kompetens.
- Offentlig sektor ska få en ”AI-verkstad” där offentliga aktörer kan utveckla och dela AI-lösningar med varandra. Den ska etableras av Skatteverket och Försäkringskassan.
- Linköpings universitet får en ”AI-fabrik” som företag och forskare får tillgång till.
- Integritetsskyddsmyndigheten har redan en ”AI-sandlåda” och den kommer nu att utökas. Där kan företag och kommuner testa sin AI – avseende exempelvis integritet och cybersäkerhet – innan den går skarpt.
- Arbete med interoperabilitet för den offentliga förvaltningen ska få stöd.
- Statistiska centralbyrån och Myndigheten för digital förvaltning ska inrätta en ”data-steward” för säker och effektiv informationshantering.
- Kungliga biblioteket ska bygga lagrings- och beräkningskapacitet för datadrivna tjänster. Bland annat ska svenska stora språkmodeller tränas på bibliotekets material.
- Riksarkivet ska fortsätta digitisera arkivmaterial för att möjliggöra träning av AI-modeller på svenska data.
- Sveriges medfinansiering av Programmet för ett Digitalt Europa inom EU förstärks för att driva Europas utveckling av säker och effektiv AI, inom exempelvis vård och hälsa.
- Integritetsskyddsmyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova får extra medel.