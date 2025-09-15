JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Wolfspeeds rekonstruktion godkänd

Den 1 juli ansökte den amerikanska kiselkarbidspecialisten Wolfspeed om ett så kallat Chapter 11-förfarande i USA. Nu meddelar företaget att domstolen i Texas har godkänt rekonstruktionsplanen.

Verksamheten har fortsatt som inget hänt under rekonstruktionsfasen men skulderna minskar med 70 procent vilket sänker kostnaden för räntebetalningar med 60 procent per år.

Det var under våren känt att Wolfspeed arbetat på en överenskommelse med större långivare. Det inkluderar innehavare av mer än 97 procent av bolagets säkerställda obligationer liksom japanska Renesas som förskottsbetalat två miljarder dollar för kiselkarbidsubstrat samt innehavare till mer än 67 procent av de utestående konvertibla obligationerna.

Kärnan i överenskommelsen handlar om att 70 procent av lånen omvandlas till ägande i Wolfspeed. Därmed minskar lånen med 4,6 miljarder dollar och räntekostnaderna sjunker med 60 procent per år.

I pressmeddelandet från i somras påpekar företaget att det finns 1,3 miljarder dollar i kassan, vilket är tillräckligt för att driva verksamheten vidare den närmsta tiden. Varken leverantörer eller anställda kommer att påverkas.

Domstolen har nu godkänt förslaget till rekonstruktion och Wolfspeed skriver i ett pressmeddelande att det kommer att ta ett antal veckor att slutföra processen innan rekonstruktionen kan hävas.

 

