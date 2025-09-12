Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien

Men en halv miljard kronor i bidrag säkrade från Spanien, kan slovakiska Inobat blåsa igång byggandet av en battericellsfabrik i Valladolid. Redan år 2027 ska den kunna öppna och 2029 ska den kunna ha en kapacitet på 23 GWh.

Det berättar nyhetssajten Electrive. Fabriken kommer att ha som förebild den fabrik Inobat bygger i Šurany i södra Slovakien. Den började byggas för en månad sedan och ska ha pilotprodukton i början av nästa år.

Den totala investeringen i Valladolid hamnar på 712 miljoner euro.

Inobat har velat bygga den spanska fabriken sedan 2022. Pengarna kommer nu från ett spanskt stödpaket för projekt kring elfordon, Perte VEC III. Perte har tidigare gett bidrag tiill Seat, Stellantis och Volkswagens batteribolag PowerCo.

Inobat har flera ägare. Kinesiska Gotion äger en fjärdedel. Volkswagen äger i sin tur en fjärdedel av Gotion. Inobats produktion idag är en pilotlina i Voderady, Slovakien.

