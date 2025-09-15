Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar

Finska Nokia och norska försvarsbolaget Kongsberg har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla taktiska kommunikationslösningar med hjälp av mobilnätsteknik. Kunderna är försvarsmakter och allierade nationer.

Kongsberg bidrar med erfarenhet av militära kommunikationssystem medan Nokias styrka är 4G, 5G och privata mobilnät. Samarbetet syftar till att förenkla införandet av 5G i taktiska system och skapa mer tillförlitliga och interoperabla förbindelser i fält.

Planerna omfattar också integration med obemannade system och sensorer samt deltagande i europeiska försvarsinitiativ som 5G Compad och Fact-programmet (Federated Advanced Cyber Physical Test Range). Samarbetet omfattar även studier av 6G där mobilnätet förutom kommunikation även kommer att fungera som en sensor som ger förbättrad situationsmedvetenhet.

– Många av våra produkter är redan dubbelanvändbara och fungerar både kommersiellt och militärt. Samarbetet med Kongsberg understryker vårt åtagande att tillhandahålla avancerade och säkra 5G-nät och integrera vår Banshee-radioplattform för att stärka försvarsoperationer i olika scenarier, säger Giuseppe Targia, chef för Space and Defense på Nokia.