Bokningen har öppnat

Om ett halvår, den 15 till 16 april, genomförs 2026 års elektronikmässa som återvänder till Göteborg och Åby Arena. Redan nu går det att boka en kostnadsfri entrébiljett.

Tillverkningsteknik har alltid varit en av hörnstenarna i mässan, så även nästa år. På Machine Area får besökarna se den senaste produktionstekniken i full drift. Det blir live-demonstrationer, innovatörer och nätverkande med kollegor från hela industrin.

Vidare finns fyra fokusområden:

Industriell utveckling – Elektronik som motor i framtidens produktion

Automotive & transport – Från komponent till självkörande funktion.

Säkerhet & geopolitik – Elektronik som strategisk resurs i en geopolitisk värld.

Fysisk AI & emerging electronics – När intelligensen flyttar in i hårdvaran.

