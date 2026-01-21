Rise tar över Coherents epitaximaskiner

Efter en långdragen förhandlingsprocess har det statliga forskningsinstitutet Rise till slut fått loss Coherents epitaximaskiner i Electrumlabbet. Det amerikanska företaget beslutade för ett knappt år sedan att avveckla verksamheten med specialepitaxi på kiselkarbid, en verksamhet som Rise föregångare Acreo knoppade av år 2011 i form av bolaget Ascatron.

Coherent förvärvade Ascatron år 2020 och satsade därefter stora belopp i nya maskiner samtidigt som antalet anställda växte till 25 personer.

Fokus för den svenska verksamheten låg på att växa epitaxiella skikt på kiselkarbidwafers som sedan såldes till externa kunder. Epitaxin är alltid kundanpassad och kan vara allt från en enkel struktur med bara en dopning till multilagerstruktur med flera olika dopningar.

Produktionen gjordes med egen utrustning i Electrumlabbet. Företaget investerade över 60 miljoner kronor för att öka produktionskapaciteten, däribland två epitaximaskiner.

Förutom epitaxi sysslade Coherents dotterbolag i Kista också med utveckling av MOSFET-transistorer i kiselkarbid, primärt med maskiner från KTH och Rise.

Svagare elbilsförsäljning och aggressiva kinesiska aktörer har lett till hård prispress på allt från wafers till färdiga komponenter. I februari förra året beslutade Coherent att avveckla verksamheten i Electrumlabbet och alla anställda sades upp. Sedan dess har det pågått försök att rädda kvar maskinerna.

Rise tar nu över maskiner från Coherent vilket ger forskningsinstitutet större möjligheter att utveckla komponenter i kiselkarbid. Det är också en välkommen nyhet för KTH som deltar i EU:s fjärde pilotlina för komponenter med brett bandgap.

Epitaximaskinerna som Coherent ägde utgjorde tillsammans med kiselkarbidsubstraten från Kisab, båda återfinns i Electrumlabbet, två fundamentala byggblock för KTH:s bidrag till pilotlinan.

Hur mycket Rise betalar framgår inte av pressmeddelandet.