En heldag om energi och kraftförsörjning

Sysslar du med att utveckla, sälja eller använda produkter som genererar, konverterar, lagrar, distribuerar eller övervakar energi för IT- och kommunikationssystem. Då är heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy som klippt och skuren för dig.

Under dagen presenterar personer från bland annat Ericsson, Vattenfall, Vertiv, Rise och Powercell.

Du får konkreta svar på hur framtidens kraftförsörjning byggs men också lärdomar från konferensen Intelec 2025 som arrangerades i Houston i höstas.

Samtidigt möter du andra som brottas med exakt samma utmaningar som du och kan utbyta erfarenheter och praktiska insikter.

Dagen är kostnadsfri för Svensk Elektroniks medlemmar, övriga betalar 500 kr.

Mer information och anmälan finns här (länk).