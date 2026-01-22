JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. En heldag om energi och kraftförsörjning

En heldag om energi och kraftförsörjning

Sysslar du med att utveckla, sälja eller använda produkter som genererar, konverterar, lagrar, distribuerar eller övervakar energi för IT- och kommunikationssystem. Då är heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy som klippt och skuren för dig.

Under dagen presenterar personer från bland annat Ericsson, Vattenfall, Vertiv, Rise och Powercell. 

Du får konkreta svar på hur framtidens kraftförsörjning byggs men också lärdomar från konferensen Intelec 2025 som arrangerades i Houston i höstas. 

Samtidigt möter du andra som brottas med exakt samma utmaningar som du och kan utbyta erfarenheter och praktiska insikter.

Dagen är kostnadsfri för Svensk Elektroniks medlemmar, övriga betalar 500 kr.

Mer information och anmälan finns här (länk).

 

En heldag om energi och kraftförsörjning
22 jan 2026 07:30 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Sysslar du med att utveckla, sälja eller använda produkter som genererar, konverterar, lagrar, distribuerar eller övervakar energi för IT- och kommunikationssystem. Då är heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy som klippt och skuren för dig.

Nyheter
Rise tar över Coherents epitaximaskiner
21 jan 2026 13:06 - Per Henricsson
Rise tar över Coherents epitaximaskiner

Efter en långdragen förhandlingsprocess har det statliga forskningsinstitutet Rise till slut fått loss Coherents epitaximaskiner i Electrumlabbet. Det amerikanska företaget beslutade för ett knappt år sedan att avveckla verksamheten med specialepitaxi på kiselkarbid, en verksamhet som Rise föregångare Acreo knoppade av år 2011 i form av bolaget Ascatron.

Nyheter
Halva Tres nät är 5GSA
21 jan 2026 11:15 - Per Henricsson
Halva Tres nät är 5GSA

Operatören Tre säger sig vara först i Sverige med 5G Standalone (SA) i sitt kommersiella nät. Ungefär hälften av befolkningen täcks sedan slutet av december.

Nyheter
Likström genom såret påskyndar läkningen
21 jan 2026 09:49 - Per Henricsson
Likström genom såret påskyndar läkningen

Chalmersavknoppningen Bioelectrix vill hjälpa kroppen att få igång läkning av sår genom att applicera en likström via en elektrod av grafen belagd med en ledande polymer. Hos bland annat diabetiker kan de elektriska signalvägarna mellan celler sluta fungera vilket leder till att sår blir större och större.

REPORTAGE
Tyskland subventionerar bilar från Kina
21 jan 2026 10:27 - Jan Tångring
Tyskland subventionerar bilar från Kina

När Tyskland nu återinför elbilsbidrag så får även bilar tillverkade i Kina en del av kakan. Regeringen tror att tyska bilar klarar konkurrensen.

Nyheter
Intelligent modul på AMD-processor
21 jan 2026 08:58 - Jan Tångring
Intelligent modul på AMD-processor

Congatec släpper en datormodul på AMD:s processor Ryzen P100. Den tänkta tillämpningen är edge-AI.

Produkt
PXI med lägre pris
21 jan 2026 08:16 - Per Henricsson
PXI med lägre pris

Med ambitionen att fler ska ha råd med ett PXI-system lanserar NI ett chassi, en kontroller, ett oscilloskopkort och ett IO-kort med ett lägre pris än föregångarna. Tillsammans utgör de ett komplett testsystem.

Produkt
Ingen belöning för buggjakt i Curl
20 jan 2026 15:45 - Jan Tångring

Det svenskledda kodbiblioteket Curl tar bort möjligheten att tjäna pengar på att rapportera buggar och hoppas att det ska minska volymen av AI-slaskrapporter. Buggjägaren Joshua Rogers – som själv flitigt använder debug-bottar –  tycker att det är en bra idé.

Nyheter
EU vill stoppa Huawei
20 jan 2026 13:16 - Per Henricsson
EU vill stoppa Huawei

EU-kommissionen har läggt fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten. Den vill förbjuda kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. Om förslaget antas skulle det innebära att länder som inte implementerat EU:s så kallade verktygslåda nu tvingas sätta stopp för Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer i 5G-näten.

Nyheter
Nvidia bjuder in Risc V i AI-datacentret
20 jan 2026 11:44 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive integrerar Nvidias datalänkteknik NV-link Fusion i sin data­center-IP. Därmed kan vi komma att få se AI-datacenter med Risc V-cpu:er som pratar med Nvidias AI-acceleratorer.

Produkt
Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten
20 jan 2026 09:08 - Göte Andersson
Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten

Mobilindustrin tar nu sats för ny stor expansion med hjälp av globala satellitsystem. Amerikanska Starlink ligger i täten med en lösning som visar vad detta handlar om, att kommunicera direkt med vanliga mobiltelefoner utan att gå via någon landbaserad basstation i mobilnätet.

REPORTAGE
Koldioxidsensor från Delsbo
20 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Koldioxidsensor från Delsbo

S12 är en ultrakompakt sensor för CO₂-mätning från Senseair. Den är utvecklad för batteridrivna och trådlösa system som mäter luftens kvalitet i byggnader.

Produkt
Kina: Batteri och elbil måste skrotas tillsammans
19 jan 2026 12:51 - Jan Tångring

Kina kommer att kräva att elbilens batteri sitter kvar i fordonet vid skrotning. Det kommer att får effekter på marknaden för återvinning och återanvändning av batterierna.

Nyheter
Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet
19 jan 2026 11:04 - Jan Tångring
Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet

Under det senaste året har snabbladdandet ökat vilket satt ett dramatiskt avtryck på elbilsbatteriernas livslängd. Analysen kommer från telematikföretaget  Geotab.

Nyheter
Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten
19 jan 2026 11:04 - Jan Tångring
Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

USA och Kanada har inte längre en enad handelsfront mot Kina efter att Kanadas och Kinas ledare skakat hand om en friare handel med bland annat elbilar och energiteknik. Polestar, Volvo och Tesla hoppas snabbt kunna återställa sin försäljning.

Nyheter
Micron köper fab i Taiwan
19 jan 2026 10:25 - Per Henricsson
Micron köper fab i Taiwan

Amerikanska Micron har tecknat en avsiktsföklaring om att köpa en halvledarfabrik i Taiwan av foundryt PSMC, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. För 1,8 miljarder dollar får minnesjätten ett toppmodernt renrum på 2 800 kvadratmeter med 300 mm-maskiner.

Nyheter
Armarnas rörelser avslöjar stroke
19 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Armarnas rörelser avslöjar stroke

Genom att mäta armarnas rörelser med vad som kan beskrivas som två aktivitetsarmband går det att upptäcka ett strokeinsjuknande och automatiskt skicka ett larm. Lundabolaget Uman Sense håller på att kommersialisera tekniken som just nu testas på åtta svenska sjukhus.

REPORTAGE
Micron sätter spaden i marken
16 jan 2026 14:38 - Per Henricsson
Micron sätter spaden i marken

Den amerikanska minnestillverkaren Micron startar officiellt bygget av sin nya megafabrik i delstaten New York idag sedan alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

Nyheter
Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina
16 jan 2026 10:48 - Jan Tångring
Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina

Kinesiska tullmyndigheter meddelade denna vecka sina tulltjänstemän att Nvidias kontroversiella processor H200 inte får tas in i Kina. Det har tre personer med insyn berättat för nyhetsbyrån Reuters.

Nyheter
Tysk standard för batteribyte redo för utrullning
16 jan 2026 09:13 - Jan Tångring
Tysk standard för batteribyte redo för utrullning

Efter att ha tagit fram, och under två år testat, en lösning för automatiskt batteribyte för tunga lastbilar, vill ett tyskt konsortium bygga ett nätverk av standardiserade serieproducerbara batterimackar i Europa. 

Nyheter
