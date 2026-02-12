Klockan 17.45 spänner Trollhättan nya rymdmuskler

Europas största rymdraket gör premiär idag i Franska Guyana. Ariane 64 – med motordelar från Trollhättan – lyfter 32 satelliter tillhörande Amazon.

Ett pressmeddelande från GKN Aerospace i Trollhättan beskriver uppskjutningen som det riktiga startskottet för Europa som global konkurrent om rymdtransporter. En Ariane 64 har fyra boostrar och klarar en last på över 20 ton – en kommersiellt vanlig volym.

– Vi är otroligt stolta över att kunna utveckla och producera vitala motorkomponenter som tar farkosten ut till omloppsbana runt jorden, säger Thomas Badinand, rymdchef på GKN Aerospace med arbetsplats i Trollhättan där brittiska GKN har sitt globala centrum för flygmotorteknik.

Amazon är i färd med att bygga ett satellitbaserat globalt internet, Amazon Leo. Det här blir den åttonde uppskjutningen. Den största hittills hade 27 satelliter i lasten.

Av GKN:s hittills 30 planerade Arianeuppskjutningar är 18 för Amazon.

Antalet satelliter växer snabbt just nu. Idag finns cirka 11 000 aktiva satelliter i omloppsbana. Om 15 år räknar man med att över 100 000 satelliter kommer att cirkulera jorden.

Den starka efterfrågan har gett GKN Aerospace rekryteringsbehov.

– Att arbeta med Ariane-programmet är bokstavligen rocket science.

GKN har varit delaktig i utvecklingen av den europeiska raketen Ariane sedan starten i mitten av 1970-talet. Sommaren 2024 lanserades den senaste generationen, Ariane 6. GKN utvecklar och tillverkar munstycke samt motorernas turbiner.

GKN Aerospace beskriver sig som en av världens ledande leverantörer av flyg- och rymdteknik. Bolaget finns på 38 platser i 12 länder och har cirka 15 000 anställda. I Sverige finns dess flygmotorverksamhet med cirka 2000 anställda i Trollhättan.

Vill du se uppskjutningen från den europeiska rymdhamnen Kourou i Franska Guyana? Titta här ikväll (länk).