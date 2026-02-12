290 000 dollar för en Tesla Semi

För en eldriven dragarbil med en räckvidd på 800 km och 10,4 tons tjänstevikt vill Tesla ha 290 000 dollar. Detta enligt uppgifter till tidningen Electrek. Tesla Semi väntas gå in i volymproduktion i år efter omkring sex års förseningar.

År 2017 utlovade Tesla en något lägre prislapp – 240 000 dollar inflationsjusterat. Nu har tidningen Electrek fått se en offert på 290 000 dollar. Den stämmer ganska bra överens med siffror i en Teslaansökan om stöd för utsläppsfria fordon i Kalifornien, en delstat som avsatt nära 165 miljoner dollar för Tesla Semi.

290 000 dollar är fortfarande under branschsnittet för elektriska klass 8-lastbilar – 435 000 dollar år 2024.

Tesla Semi finns även med 520 km räckvidd med 9,1 tons tjänstevikt. Båda versionerna ska dra 1 kWh/km. De har tre motorer med 800 kW effekt. De laddar i upp till 1,2 MW.