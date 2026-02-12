Okmetics waferfab i volymproduktion

I somras kom de första skivorna från den nya delen av finska Okmetics fabrik i Vantaa, strax utanför Helsingfors. Nu är volymproduktionen igång av sex- och åttatums kiselwafers för specialtillämpningar som mikromekanik, sensorer, rf och kraftkomponenter.

Det har snart fyra år sedan Okmetic beslutade att bygga ut sin fabrik för specialwafers, en investering som går loss på 400 miljoner euro när den är fullt bestyckad med maskiner. I mars förra året hade den första kristallen vuxit klart i den nya fabriken och i somras hade företaget fått fram de första skivorna som är polerade och klara för leverans.

Den nya anläggningen är på 40 000 kvadratmeter varav renrummet upptar ungefär 6 000 kvadratmeter och dubblerar kapaciteten. Det kommer framför allt att produceras åttatumsskivor i tillbyggnaden som finns intill den existerande, vilket gör det möjligt att nyttja befintlig infrastruktur.

Okmetic grundades för 40 år sedan och ägs sedan 2016 av kinesiska NSIG. Företaget tillverkar olika typer av sex- och åttatumswafers i kisel inklusive energisnål SOI och högresistiva skivor som används till mikromekanik, rf-kretsar och kraftkomponenter men också som bas för galliumnitridkretsar.